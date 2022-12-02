https://ria.ru/20221202/ekonomika-1835776931.html

Мировая экономика находится в состоянии турбулентности, заявил Мишустин

Мировая экономика находится в состоянии турбулентности, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.12.2022

Мировая экономика находится в состоянии турбулентности, заявил Мишустин

Мировая экономика и глобальные рынки находятся в состоянии турбулентности, многие связи, пострадавшие от ковида, столкнулись с новыми испытаниями, заявил... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:40

2022-12-02T09:40

2022-12-02T09:40

экономика

михаил мишустин

абдулла арипов

узбекистан

самарканд

россия

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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Мировая экономика и глобальные рынки находятся в состоянии турбулентности, многие связи, пострадавшие от ковида, столкнулись с новыми испытаниями, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде."Мировая экономика и глобальные рынки находятся в состоянии турбулентности. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, мир вступил в период трансформаций, которые носят фундаментальный характер. Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее пострадавшие от пандемии коронавируса, столкнулись с новыми испытаниями", - сказал Мишустин.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.

https://ria.ru/20221115/krizis-1831572681.html

узбекистан

самарканд

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, абдулла арипов, узбекистан, самарканд, россия