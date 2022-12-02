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Мировая экономика находится в состоянии турбулентности, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.12.2022
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Мировая экономика находится в состоянии турбулентности, заявил Мишустин
Мировая экономика находится в состоянии турбулентности, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.12.2022
Мировая экономика находится в состоянии турбулентности, заявил Мишустин
Мировая экономика и глобальные рынки находятся в состоянии турбулентности, многие связи, пострадавшие от ковида, столкнулись с новыми испытаниями, заявил... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:40
2022-12-02T09:40
экономика
михаил мишустин
абдулла арипов
узбекистан
самарканд
россия
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Мировая экономика и глобальные рынки находятся в состоянии турбулентности, многие связи, пострадавшие от ковида, столкнулись с новыми испытаниями, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде."Мировая экономика и глобальные рынки находятся в состоянии турбулентности. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, мир вступил в период трансформаций, которые носят фундаментальный характер. Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее пострадавшие от пандемии коронавируса, столкнулись с новыми испытаниями", - сказал Мишустин.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.
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экономика, михаил мишустин, абдулла арипов, узбекистан, самарканд, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Абдулла Арипов, Узбекистан, Самарканд, Россия
09:40 02.12.2022
 
Мировая экономика находится в состоянии турбулентности, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: мировая экономика и рынки находятся в состоянии турбулентности

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Мировая экономика и глобальные рынки находятся в состоянии турбулентности, многие связи, пострадавшие от ковида, столкнулись с новыми испытаниями, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде.
"Мировая экономика и глобальные рынки находятся в состоянии турбулентности. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, мир вступил в период трансформаций, которые носят фундаментальный характер. Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее пострадавшие от пандемии коронавируса, столкнулись с новыми испытаниями", - сказал Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.
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ЭкономикаМихаил МишустинАбдулла АриповУзбекистанСамаркандРоссия
 
 
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