https://ria.ru/20221202/efimov-1835734322.html

Владимир Ефимов: фотонные чипы будут производить в ОЭЗ "Технополис Москва"

Владимир Ефимов: фотонные чипы будут производить в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 02.12.2022

Владимир Ефимов: фотонные чипы будут производить в ОЭЗ "Технополис Москва"

Компания "Зеленоградский нанотехнологический центр" (ЗНТЦ), являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", запустит серийное... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:15

2022-12-02T09:15

2022-12-02T09:16

экономика

технологии

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829808791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e95fc0e2790eb404304951571d7cff23.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Компания "Зеленоградский нанотехнологический центр" (ЗНТЦ), являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", запустит серийное производство фотонных интегральных микросхем, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Резидент ОЭЗ реализует комплексный проект по запуску серийного производства фотонных интегральных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования. Компания намерена локализовать в России производство оптических мультиплексоров на основе кремниевых технологий. Начать поставку первых партий новой продукции планируется в 2023 году, а серийный выпуск – в 2024 году", - сказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Фотонные технологии, увеличивающие скорость передачи информации более чем в 100 раз, могут применяться в высокоскоростных и энергоэффективных устройствах передачи и обработки телекоммуникационных сигналов. Это оборудование используется для бортовой аппаратуры и наземной инфраструктуры авиационно-космической отрасли, а также в телекоммуникационной отрасли для организации мощных информационных сетей 5G и 6G."У нас накоплен значительный опыт в проектировании элементов фотоники. В настоящее время ЗНТЦ осваивает производство мультиплексоров, модуляторов делителей, интерферометров и резонаторов. Получены первые образцы кристаллов отечественного оптического волноводного AWG мультиплексора, который обеспечивает прохождение сигнала в телефонных и локальных компьютерных сетях и сетях передачи данных. Сейчас мы готовим серийное производство и в ближайшем будущем планируем выпускать не менее пяти тысяч изделий в год", – рассказал руководитель технологического направления интегральной фотоники ЗНТЦ Константин Певчих.

https://ria.ru/20221130/grayvoronovo-1835190560.html

https://ria.ru/20221129/vyruchka-1834884554.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, россия