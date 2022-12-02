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Владимир Ефимов: фотонные чипы будут производить в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 02.12.2022
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Владимир Ефимов: фотонные чипы будут производить в ОЭЗ "Технополис Москва"
Владимир Ефимов: фотонные чипы будут производить в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 02.12.2022
Владимир Ефимов: фотонные чипы будут производить в ОЭЗ "Технополис Москва"
Компания "Зеленоградский нанотехнологический центр" (ЗНТЦ), являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", запустит серийное... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:15
2022-12-02T09:16
экономика
технологии
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Компания "Зеленоградский нанотехнологический центр" (ЗНТЦ), являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", запустит серийное производство фотонных интегральных микросхем, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Резидент ОЭЗ реализует комплексный проект по запуску серийного производства фотонных интегральных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования. Компания намерена локализовать в России производство оптических мультиплексоров на основе кремниевых технологий. Начать поставку первых партий новой продукции планируется в 2023 году, а серийный выпуск – в 2024 году", - сказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Фотонные технологии, увеличивающие скорость передачи информации более чем в 100 раз, могут применяться в высокоскоростных и энергоэффективных устройствах передачи и обработки телекоммуникационных сигналов. Это оборудование используется для бортовой аппаратуры и наземной инфраструктуры авиационно-космической отрасли, а также в телекоммуникационной отрасли для организации мощных информационных сетей 5G и 6G."У нас накоплен значительный опыт в проектировании элементов фотоники. В настоящее время ЗНТЦ осваивает производство мультиплексоров, модуляторов делителей, интерферометров и резонаторов. Получены первые образцы кристаллов отечественного оптического волноводного AWG мультиплексора, который обеспечивает прохождение сигнала в телефонных и локальных компьютерных сетях и сетях передачи данных. Сейчас мы готовим серийное производство и в ближайшем будущем планируем выпускать не менее пяти тысяч изделий в год", – рассказал руководитель технологического направления интегральной фотоники ЗНТЦ Константин Певчих.
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экономика, технологии, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, россия
Экономика, Технологии, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Россия
09:15 02.12.2022 (обновлено: 09:16 02.12.2022)
 

Владимир Ефимов: фотонные чипы будут производить в ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Компания "Зеленоградский нанотехнологический центр" (ЗНТЦ), являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", запустит серийное производство фотонных интегральных микросхем, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Резидент ОЭЗ реализует комплексный проект по запуску серийного производства фотонных интегральных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования. Компания намерена локализовать в России производство оптических мультиплексоров на основе кремниевых технологий. Начать поставку первых партий новой продукции планируется в 2023 году, а серийный выпуск – в 2024 году", - сказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Фотонные технологии, увеличивающие скорость передачи информации более чем в 100 раз, могут применяться в высокоскоростных и энергоэффективных устройствах передачи и обработки телекоммуникационных сигналов. Это оборудование используется для бортовой аппаратуры и наземной инфраструктуры авиационно-космической отрасли, а также в телекоммуникационной отрасли для организации мощных информационных сетей 5G и 6G.
"У нас накоплен значительный опыт в проектировании элементов фотоники. В настоящее время ЗНТЦ осваивает производство мультиплексоров, модуляторов делителей, интерферометров и резонаторов. Получены первые образцы кристаллов отечественного оптического волноводного AWG мультиплексора, который обеспечивает прохождение сигнала в телефонных и локальных компьютерных сетях и сетях передачи данных. Сейчас мы готовим серийное производство и в ближайшем будущем планируем выпускать не менее пяти тысяч изделий в год", – рассказал руководитель технологического направления интегральной фотоники ЗНТЦ Константин Певчих.
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