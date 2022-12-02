https://ria.ru/20221202/dsnv-3-1836025962.html
Госдеп заявил о готовности США к переговорам с Россией по ДСНВ
Госдеп заявил о готовности США к переговорам с Россией по ДСНВ - РИА Новости, 02.12.2022
Госдеп заявил о готовности США к переговорам с Россией по ДСНВ
США готовы к контактам с Россией в рамках комиссии по исполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3),... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T23:19
2022-12-02T23:19
2022-12-02T23:19
нед прайс
сергей рябков
россия
сша
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США готовы к контактам с Россией в рамках комиссии по исполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), разочарованы отменой ее заседания и отвергают сопутствующие обвинения в свой адрес, сказал журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Россия уведомила США о переносе на более поздний срок сессии Двусторонней консультативной комиссии по Договору, ранее запланированной на 29 ноября - 6 декабря."Мы сохраняем готовность встречаться с Россией в рамках органа по имплементации СНВ-3 для обсуждения всех обеспокоенностей, которые есть у США и России в связи с договором - критически важным инструментом поддержания стабильности", - сказал Прайс.Он выразил разочарование "односторонним решением" России и назвал "полностью не соответствующими действительности" утверждения о том, что к встрече не были готовы США.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что заседание двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору об СНВ вряд ли состоится до нового года.
https://ria.ru/20221130/dsnv-1835431226.html
https://ria.ru/20221129/peregovory-1835062154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нед прайс, сергей рябков, россия, сша, государственный департамент сша
Нед Прайс, Сергей Рябков, Россия, США, Государственный департамент США
Госдеп заявил о готовности США к переговорам с Россией по ДСНВ
Госдеп: США готовы к контактам с Россией в рамках комиссии по исполнению ДСНВ-3
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США готовы к контактам с Россией в рамках комиссии по исполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), разочарованы отменой ее заседания и отвергают сопутствующие обвинения в свой адрес, сказал журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Россия уведомила США о переносе на более поздний срок сессии Двусторонней консультативной комиссии по Договору, ранее запланированной на 29 ноября - 6 декабря.
"Мы сохраняем готовность встречаться с Россией в рамках органа по имплементации СНВ-3 для обсуждения всех обеспокоенностей, которые есть у США и России в связи с договором - критически важным инструментом поддержания стабильности", - сказал Прайс.
Он выразил разочарование "односторонним решением" России и назвал "полностью не соответствующими действительности" утверждения о том, что к встрече не были готовы США.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков
заявил, что заседание двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору об СНВ вряд ли состоится до нового года.