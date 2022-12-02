https://ria.ru/20221202/dsnv-3-1836025962.html

Госдеп заявил о готовности США к переговорам с Россией по ДСНВ

Госдеп заявил о готовности США к переговорам с Россией по ДСНВ - РИА Новости, 02.12.2022

Госдеп заявил о готовности США к переговорам с Россией по ДСНВ

США готовы к контактам с Россией в рамках комиссии по исполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3),... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T23:19

2022-12-02T23:19

2022-12-02T23:19

нед прайс

сергей рябков

россия

сша

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США готовы к контактам с Россией в рамках комиссии по исполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), разочарованы отменой ее заседания и отвергают сопутствующие обвинения в свой адрес, сказал журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Россия уведомила США о переносе на более поздний срок сессии Двусторонней консультативной комиссии по Договору, ранее запланированной на 29 ноября - 6 декабря."Мы сохраняем готовность встречаться с Россией в рамках органа по имплементации СНВ-3 для обсуждения всех обеспокоенностей, которые есть у США и России в связи с договором - критически важным инструментом поддержания стабильности", - сказал Прайс.Он выразил разочарование "односторонним решением" России и назвал "полностью не соответствующими действительности" утверждения о том, что к встрече не были готовы США.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что заседание двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору об СНВ вряд ли состоится до нового года.

https://ria.ru/20221130/dsnv-1835431226.html

https://ria.ru/20221129/peregovory-1835062154.html

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нед прайс, сергей рябков, россия, сша, государственный департамент сша