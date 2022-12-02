Рейтинг@Mail.ru
Госдеп заявил о готовности США к переговорам с Россией по ДСНВ - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/dsnv-3-1836025962.html
Госдеп заявил о готовности США к переговорам с Россией по ДСНВ
Госдеп заявил о готовности США к переговорам с Россией по ДСНВ - РИА Новости, 02.12.2022
Госдеп заявил о готовности США к переговорам с Россией по ДСНВ
США готовы к контактам с Россией в рамках комиссии по исполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3),... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T23:19
2022-12-02T23:19
нед прайс
сергей рябков
россия
сша
государственный департамент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США готовы к контактам с Россией в рамках комиссии по исполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), разочарованы отменой ее заседания и отвергают сопутствующие обвинения в свой адрес, сказал журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Россия уведомила США о переносе на более поздний срок сессии Двусторонней консультативной комиссии по Договору, ранее запланированной на 29 ноября - 6 декабря."Мы сохраняем готовность встречаться с Россией в рамках органа по имплементации СНВ-3 для обсуждения всех обеспокоенностей, которые есть у США и России в связи с договором - критически важным инструментом поддержания стабильности", - сказал Прайс.Он выразил разочарование "односторонним решением" России и назвал "полностью не соответствующими действительности" утверждения о том, что к встрече не были готовы США.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что заседание двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору об СНВ вряд ли состоится до нового года.
https://ria.ru/20221130/dsnv-1835431226.html
https://ria.ru/20221129/peregovory-1835062154.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_496:0:3472:2232_1920x0_80_0_0_b1c0cc948e615fe8154cf6fb695b2d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нед прайс, сергей рябков, россия, сша, государственный департамент сша
Нед Прайс, Сергей Рябков, Россия, США, Государственный департамент США
23:19 02.12.2022
 
Госдеп заявил о готовности США к переговорам с Россией по ДСНВ

Госдеп: США готовы к контактам с Россией в рамках комиссии по исполнению ДСНВ-3

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США готовы к контактам с Россией в рамках комиссии по исполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), разочарованы отменой ее заседания и отвергают сопутствующие обвинения в свой адрес, сказал журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Россия уведомила США о переносе на более поздний срок сессии Двусторонней консультативной комиссии по Договору, ранее запланированной на 29 ноября - 6 декабря.
Американский дипломат Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 23:46
Кандидат на пост посла США в России назвала условие переговоров о ДСНВ
"Мы сохраняем готовность встречаться с Россией в рамках органа по имплементации СНВ-3 для обсуждения всех обеспокоенностей, которые есть у США и России в связи с договором - критически важным инструментом поддержания стабильности", - сказал Прайс.
Он выразил разочарование "односторонним решением" России и назвал "полностью не соответствующими действительности" утверждения о том, что к встрече не были готовы США.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что заседание двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору об СНВ вряд ли состоится до нового года.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 16:07
МИД заявил об отсутствии сигналов о готовности США к переговорам по ДСНВ
 
Нед ПрайсСергей РябковРоссияСШАГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала