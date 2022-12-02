https://ria.ru/20221202/dozhd-1835988552.html
Захарова прокомментировала штраф для телеканала "Дождь"* в Латвии
Захарова прокомментировала штраф для телеканала "Дождь"* в Латвии - РИА Новости, 02.12.2022
Захарова прокомментировала штраф для телеканала "Дождь"* в Латвии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение о штрафе в Латвии для телеканала "Дождь"*, заявила, что "предателей нигде не любят". РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:33
2022-12-02T19:33
2022-12-02T20:18
дождь (телеканал)
латвия
россия
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_0:250:3023:1950_1920x0_80_0_0_df913b2444ba0ba8f07a4df8c22fa6a2.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение о штрафе в Латвии для телеканала "Дождь"*, заявила, что "предателей нигде не любят".Ранее в пятницу глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил, что работающий в стране телеканал "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ, по его словам, после следующего нарушения лицензию телеканала в стране аннулируют. Как сообщил Аболиньш, это уже второе "серьезное нарушение" телеканала за последние месяцы."Не выручили и подписанные сотрудниками Дождя* бумажки о лояльности местным спецслужбам? Запомните, предателей нигде не любят", - написала Захарова в своем канале в Telegram.Представитель МИД отметила, что "Дождю"* не помогла "сдача" ведущего Алексея Коростелева (его уволили с канала после слов в эфире о помощи российским военнослужащим), не помогло размещение "гей-символики".Она также добавила, что коллеги Коростелева его "слили": "Супруга главного редактора Дождя*, она же главная по новостям на канале, Екатерина Котрикадзе** сдавленным голосом сообщила в эфире, что журналист Коростелев позволил мнение, которое могло создать двойственное ощущение о позиции канала. Интересно, да? Оказывается, у всего канала есть одно мнение, которого обязан придерживаться каждый корреспондент"."Ой, как нехорошо получилось. Ждём приступ биполярочки у ПАСЕ и ОБСЕ", - также написала Захарова.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221202/dozhd-1835960164.html
https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835661505.html
латвия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_d406ba5574fb9129e4957c7af93b8ac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дождь (телеканал), латвия, россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Дождь (телеканал), Латвия, Россия, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:33 02.12.2022 (обновлено: 20:18 02.12.2022)
Захарова прокомментировала штраф для телеканала "Дождь"* в Латвии
Представитель МИД Захарова прокомментировала штраф "Дождю" в Латвии словами о предателях
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение о штрафе в Латвии для телеканала "Дождь"*, заявила
, что "предателей нигде не любят".
Ранее в пятницу глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил, что работающий в стране телеканал "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ, по его словам, после следующего нарушения лицензию телеканала в стране аннулируют. Как сообщил Аболиньш, это уже второе "серьезное нарушение" телеканала за последние месяцы.
"Не выручили и подписанные сотрудниками Дождя* бумажки о лояльности местным спецслужбам? Запомните, предателей нигде не любят", - написала Захарова в своем канале в Telegram.
Представитель МИД отметила, что "Дождю"* не помогла "сдача" ведущего Алексея Коростелева (его уволили с канала после слов в эфире о помощи российским военнослужащим), не помогло размещение "гей-символики".
Она также добавила, что коллеги Коростелева его "слили": "Супруга главного редактора Дождя*, она же главная по новостям на канале, Екатерина Котрикадзе** сдавленным голосом сообщила в эфире, что журналист Коростелев позволил мнение, которое могло создать двойственное ощущение о позиции канала. Интересно, да? Оказывается, у всего канала есть одно мнение, которого обязан придерживаться каждый корреспондент".
"Ой, как нехорошо получилось. Ждём приступ биполярочки у ПАСЕ
и ОБСЕ
", - также написала Захарова.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента