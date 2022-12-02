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Захарова прокомментировала штраф для телеканала "Дождь"* в Латвии - РИА Новости, 02.12.2022
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Захарова прокомментировала штраф для телеканала "Дождь"* в Латвии
Захарова прокомментировала штраф для телеканала "Дождь"* в Латвии - РИА Новости, 02.12.2022
Захарова прокомментировала штраф для телеканала "Дождь"* в Латвии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение о штрафе в Латвии для телеканала "Дождь"*, заявила, что "предателей нигде не любят". РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:33
2022-12-02T20:18
дождь (телеканал)
латвия
россия
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение о штрафе в Латвии для телеканала "Дождь"*, заявила, что "предателей нигде не любят".Ранее в пятницу глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил, что работающий в стране телеканал "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ, по его словам, после следующего нарушения лицензию телеканала в стране аннулируют. Как сообщил Аболиньш, это уже второе "серьезное нарушение" телеканала за последние месяцы."Не выручили и подписанные сотрудниками Дождя* бумажки о лояльности местным спецслужбам? Запомните, предателей нигде не любят", - написала Захарова в своем канале в Telegram.Представитель МИД отметила, что "Дождю"* не помогла "сдача" ведущего Алексея Коростелева (его уволили с канала после слов в эфире о помощи российским военнослужащим), не помогло размещение "гей-символики".Она также добавила, что коллеги Коростелева его "слили": "Супруга главного редактора Дождя*, она же главная по новостям на канале, Екатерина Котрикадзе** сдавленным голосом сообщила в эфире, что журналист Коростелев позволил мнение, которое могло создать двойственное ощущение о позиции канала. Интересно, да? Оказывается, у всего канала есть одно мнение, которого обязан придерживаться каждый корреспондент"."Ой, как нехорошо получилось. Ждём приступ биполярочки у ПАСЕ и ОБСЕ", - также написала Захарова.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221202/dozhd-1835960164.html
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дождь (телеканал), латвия, россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Дождь (телеканал), Латвия, Россия, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:33 02.12.2022 (обновлено: 20:18 02.12.2022)
 
Захарова прокомментировала штраф для телеканала "Дождь"* в Латвии

Представитель МИД Захарова прокомментировала штраф "Дождю" в Латвии словами о предателях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение о штрафе в Латвии для телеканала "Дождь"*, заявила, что "предателей нигде не любят".
Ранее в пятницу глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил, что работающий в стране телеканал "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ, по его словам, после следующего нарушения лицензию телеканала в стране аннулируют. Как сообщил Аболиньш, это уже второе "серьезное нарушение" телеканала за последние месяцы.
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 17:47
Глава Минобороны Латвии потребовал выслать журналистов "Дождя"*
"Не выручили и подписанные сотрудниками Дождя* бумажки о лояльности местным спецслужбам? Запомните, предателей нигде не любят", - написала Захарова в своем канале в Telegram.
Представитель МИД отметила, что "Дождю"* не помогла "сдача" ведущего Алексея Коростелева (его уволили с канала после слов в эфире о помощи российским военнослужащим), не помогло размещение "гей-символики".
Она также добавила, что коллеги Коростелева его "слили": "Супруга главного редактора Дождя*, она же главная по новостям на канале, Екатерина Котрикадзе** сдавленным голосом сообщила в эфире, что журналист Коростелев позволил мнение, которое могло создать двойственное ощущение о позиции канала. Интересно, да? Оказывается, у всего канала есть одно мнение, которого обязан придерживаться каждый корреспондент".
"Ой, как нехорошо получилось. Ждём приступ биполярочки у ПАСЕ и ОБСЕ", - также написала Захарова.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 17:27
Минюст опубликовал единый реестр иноагентов
 
Дождь (телеканал)ЛатвияРоссияМария ЗахароваВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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