https://ria.ru/20221202/dozhd-1835960164.html

Глава Минобороны Латвии потребовал выслать журналистов "Дождя"*

Глава Минобороны Латвии потребовал выслать журналистов "Дождя"* - РИА Новости, 02.12.2022

Глава Минобороны Латвии потребовал выслать журналистов "Дождя"*

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс потребовал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала "Дождь"*. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:47

2022-12-02T17:47

2022-12-02T21:11

в мире

артис пабрикс

латвия

россия

дождь (телеканал)

иноагенты

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс потребовал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала "Дождь"*.В комментарии к записи латвийский чиновник позднее написал: "Мне сообщают, что процесс начался".Как сообщил в пятницу глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш, власти оштрафовали "Дождь"* на десять тысяч евро за демонстрацию карты, на которой Крым изображен в составе России. По его словам, это уже второе "серьезное нарушение" телеканала за последние месяцы.Аболиньш подчеркнул, что после следующего нарушения лицензию телеканала в стране аннулируют.В этот же день "Дождь"* прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым после его слов в эфире о помощи российским военнослужащим. Как отметила глава информационной службы Екатерина Котрикадзе**, телеканал не занимается отправкой снаряжения Вооруженным силам России.Министерство юстиции в августе прошлого года включило ООО "Телеканал "Дождь"* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Ведомство отметило, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, а также опосредованное финансирование из-за рубежа. Замоскворецкий суд Москвы счел это решение законным.После начала российской спецоперации "Дождь"* начал работать в Латвии.Москва проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин неоднократно называл ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221028/reestr-1827674360.html

https://ria.ru/20221202/yashin-1835937658.html

https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835661505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, артис пабрикс, латвия, россия, дождь (телеканал), иноагенты