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Глава Минобороны Латвии потребовал выслать журналистов "Дождя"* - РИА Новости, 02.12.2022
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Глава Минобороны Латвии потребовал выслать журналистов "Дождя"*
Глава Минобороны Латвии потребовал выслать журналистов "Дождя"* - РИА Новости, 02.12.2022
Глава Минобороны Латвии потребовал выслать журналистов "Дождя"*
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс потребовал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала "Дождь"*. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:47
2022-12-02T21:11
в мире
артис пабрикс
латвия
россия
дождь (телеканал)
иноагенты
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс потребовал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала "Дождь"*.В комментарии к записи латвийский чиновник позднее написал: "Мне сообщают, что процесс начался".Как сообщил в пятницу глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш, власти оштрафовали "Дождь"* на десять тысяч евро за демонстрацию карты, на которой Крым изображен в составе России. По его словам, это уже второе "серьезное нарушение" телеканала за последние месяцы.Аболиньш подчеркнул, что после следующего нарушения лицензию телеканала в стране аннулируют.В этот же день "Дождь"* прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым после его слов в эфире о помощи российским военнослужащим. Как отметила глава информационной службы Екатерина Котрикадзе**, телеканал не занимается отправкой снаряжения Вооруженным силам России.Министерство юстиции в августе прошлого года включило ООО "Телеканал "Дождь"* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Ведомство отметило, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, а также опосредованное финансирование из-за рубежа. Замоскворецкий суд Москвы счел это решение законным.После начала российской спецоперации "Дождь"* начал работать в Латвии.Москва проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин неоднократно называл ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221028/reestr-1827674360.html
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в мире, артис пабрикс, латвия, россия, дождь (телеканал), иноагенты
В мире, Артис Пабрикс, Латвия, Россия, Дождь (телеканал), иноагенты
17:47 02.12.2022 (обновлено: 21:11 02.12.2022)
 
Глава Минобороны Латвии потребовал выслать журналистов "Дождя"*

Глава МО Латвии Пабрикс потребовал отозвать разрешение на пребывание у сотрудников "Дождя"

© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в медиабанкЛоготип телеканала "Дождь"*
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Логотип телеканала "Дождь"*. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс потребовал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала "Дождь"*.

"Я считаю, что "Дождь"* должен отправиться работать в Россию и разрешение на пребывание (у сотрудников. — Прим. ред.) надо отобрать", — написал он в Twitter.

В комментарии к записи латвийский чиновник позднее написал: "Мне сообщают, что процесс начался".
Как сообщил в пятницу глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш, власти оштрафовали "Дождь"* на десять тысяч евро за демонстрацию карты, на которой Крым изображен в составе России. По его словам, это уже второе "серьезное нарушение" телеканала за последние месяцы.
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В этот же день "Дождь"* прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым после его слов в эфире о помощи российским военнослужащим. Как отметила глава информационной службы Екатерина Котрикадзе**, телеканал не занимается отправкой снаряжения Вооруженным силам России.
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Министерство юстиции в августе прошлого года включило ООО "Телеканал "Дождь"* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Ведомство отметило, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, а также опосредованное финансирование из-за рубежа. Замоскворецкий суд Москвы счел это решение законным.
После начала российской спецоперации "Дождь"* начал работать в Латвии.
Москва проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин неоднократно называл ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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В миреАртис ПабриксЛатвияРоссияДождь (телеканал)иноагенты
 
 
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