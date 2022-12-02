17:47 02.12.2022 (обновлено: 21:11 02.12.2022)
Глава Минобороны Латвии потребовал выслать журналистов "Дождя"*
Глава МО Латвии Пабрикс потребовал отозвать разрешение на пребывание у сотрудников "Дождя"
Логотип телеканала "Дождь"*. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс потребовал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала "Дождь"*.
"Я считаю, что "Дождь"* должен отправиться работать в Россию и разрешение на пребывание (у сотрудников. — Прим. ред.) надо отобрать", — написал он в Twitter.
В комментарии к записи латвийский чиновник позднее написал: "Мне сообщают, что процесс начался".
Как сообщил в пятницу глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш, власти оштрафовали "Дождь"* на десять тысяч евро за демонстрацию карты, на которой Крым изображен в составе России. По его словам, это уже второе "серьезное нарушение" телеканала за последние месяцы.
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Аболиньш подчеркнул, что после следующего нарушения лицензию телеканала в стране аннулируют.
В этот же день "Дождь"* прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым после его слов в эфире о помощи российским военнослужащим. Как отметила глава информационной службы Екатерина Котрикадзе**, телеканал не занимается отправкой снаряжения Вооруженным силам России.
После начала российской спецоперации "Дождь"* начал работать в Латвии.
Москва проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин неоднократно называл ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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