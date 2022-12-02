В Латвии телеканалу "Дождь"* пригрозили закрытием
В Латвии телеканал "Дождь" оштрафовали на десять тысяч евро и пригрозили закрытием
Офис телеканала "Дождь"*. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил, что работающий в стране телеканал "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ, по его словам, после следующего нарушения лицензию телеканала в стране аннулируют.
"Национальный совет по СМИ назначил телеканалу "Дождь"* штраф в размере 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где... Крым отмечен как территория России, и за то, что российскую армию назвали "наша армия", - написал Аболиньш в Twitter.
Он подчеркнул, что это уже второе "серьезное нарушение" телеканала за последние месяцы.
"За три серьезных нарушения нацсовет по СМИ может аннулировать лицензию телеканала на вещание", - отметил Аболиньш.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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