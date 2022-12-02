https://ria.ru/20221202/dozhd-1835925566.html

В Латвии телеканалу "Дождь"* пригрозили закрытием

В Латвии телеканалу "Дождь"* пригрозили закрытием - РИА Новости, 02.12.2022

В Латвии телеканалу "Дождь"* пригрозили закрытием

Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил, что работающий в стране телеканал "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:19

2022-12-02T16:19

2022-12-02T16:19

россия

латвия

украина

в мире

дождь (телеканал)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил, что работающий в стране телеканал "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ, по его словам, после следующего нарушения лицензию телеканала в стране аннулируют.Он подчеркнул, что это уже второе "серьезное нарушение" телеканала за последние месяцы."За три серьезных нарушения нацсовет по СМИ может аннулировать лицензию телеканала на вещание", - отметил Аболиньш.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835661505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, латвия, украина, в мире, дождь (телеканал)