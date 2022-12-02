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Путину доверяют 78,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 02.12.2022
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Путину доверяют 78,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 78,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 02.12.2022
Путину доверяют 78,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 74,1%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:28
2022-12-02T11:28
общество
владимир путин
михаил мишустин
россия
вциом
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 74,1%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).О доверии к президенту рассказали 78,1% опрошенных. В то же время председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют, согласно опросу, 61,2%.Деятельность Путина одобряют 74,1% россиян, деятельность Мишустина - 51,6%, деятельность правительства РФ - 48%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 21-27 ноября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам.
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общество, владимир путин, михаил мишустин, россия, вциом
Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, ВЦИОМ
11:28 02.12.2022
 
Путину доверяют 78,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: Путину доверяют 78,1 процента россиян, Мишустину — 61,2 процента

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 74,1%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
О доверии к президенту рассказали 78,1% опрошенных. В то же время председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют, согласно опросу, 61,2%.
Деятельность Путина одобряют 74,1% россиян, деятельность Мишустина - 51,6%, деятельность правительства РФ - 48%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 21-27 ноября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 10:36
Уровень тревожного настроения россиян вырос до 59 процентов, показал опрос
 
ОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинРоссияВЦИОМ
 
 
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