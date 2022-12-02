https://ria.ru/20221202/doverie-1835808932.html

Путину доверяют 78,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 78,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 02.12.2022

Путину доверяют 78,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 74,1%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:28

2022-12-02T11:28

2022-12-02T11:28

общество

владимир путин

михаил мишустин

россия

вциом

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 74,1%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).О доверии к президенту рассказали 78,1% опрошенных. В то же время председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют, согласно опросу, 61,2%.Деятельность Путина одобряют 74,1% россиян, деятельность Мишустина - 51,6%, деятельность правительства РФ - 48%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 21-27 ноября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам.

https://ria.ru/20221202/trevoga-1835786942.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, владимир путин, михаил мишустин, россия, вциом