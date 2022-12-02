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Путину сообщат, что житель Донецка покинул встречу с ним из-за обстрела - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/donetsk-1835976462.html
Путину сообщат, что житель Донецка покинул встречу с ним из-за обстрела
Путину сообщат, что житель Донецка покинул встречу с ним из-за обстрела - РИА Новости, 02.12.2022
Путину сообщат, что житель Донецка покинул встречу с ним из-за обстрела
Президент России Владимир Путин будет проинформирован, что участвовавший по видеосвязи во встрече с ним из Донецка инвалид-колясочник Вадим Серик был вынужден... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:50
2022-12-02T19:06
специальная военная операция на украине
донецк
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет проинформирован, что участвовавший по видеосвязи во встрече с ним из Донецка инвалид-колясочник Вадим Серик был вынужден отсоединиться из-за обстрелов города, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Глава государства по видеосвязи в пятницу пообщался с инвалидами и представителями общественных организаций, среди участников встречи был ветеран боевых действий, инвалид-колясочник Вадим Серик. Телеканал "Россия24" сообщил, что ему пришлось эвакуироваться прямо во время мероприятия из-за обстрелов Донецка."Обязательно информируем его об этом", - сказал Песков.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 16.50 мск выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 10 ракет из "Града".Вадим Серик успел пообщаться с президентом до этого. Глава государства выразил ему свое восхищение.
https://ria.ru/20221202/voennyy-1835976680.html
донецк
россия
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донецк, в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика
18:50 02.12.2022 (обновлено: 19:06 02.12.2022)
 
Путину сообщат, что житель Донецка покинул встречу с ним из-за обстрела

Песков: Путина проинформируют, что житель Донецка покинул встречу с ним из-за обстрела

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет проинформирован, что участвовавший по видеосвязи во встрече с ним из Донецка инвалид-колясочник Вадим Серик был вынужден отсоединиться из-за обстрелов города, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Глава государства по видеосвязи в пятницу пообщался с инвалидами и представителями общественных организаций, среди участников встречи был ветеран боевых действий, инвалид-колясочник Вадим Серик. Телеканал "Россия24" сообщил, что ему пришлось эвакуироваться прямо во время мероприятия из-за обстрелов Донецка.
"Обязательно информируем его об этом", - сказал Песков.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 16.50 мск выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 10 ракет из "Града".
Вадим Серик успел пообщаться с президентом до этого. Глава государства выразил ему свое восхищение.
Солдат из Донецка благодарит Путина за присоединение Донбасса - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 18:51Специальная военная операция на Украине
Бывший военный из ДНР поблагодарил Путина за присоединение Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВ миреВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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