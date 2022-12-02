https://ria.ru/20221202/donetsk-1835976462.html

Путину сообщат, что житель Донецка покинул встречу с ним из-за обстрела

Путину сообщат, что житель Донецка покинул встречу с ним из-за обстрела - РИА Новости, 02.12.2022

Путину сообщат, что житель Донецка покинул встречу с ним из-за обстрела

Президент России Владимир Путин будет проинформирован, что участвовавший по видеосвязи во встрече с ним из Донецка инвалид-колясочник Вадим Серик был вынужден... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T18:50

2022-12-02T18:50

2022-12-02T19:06

специальная военная операция на украине

донецк

в мире

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет проинформирован, что участвовавший по видеосвязи во встрече с ним из Донецка инвалид-колясочник Вадим Серик был вынужден отсоединиться из-за обстрелов города, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Глава государства по видеосвязи в пятницу пообщался с инвалидами и представителями общественных организаций, среди участников встречи был ветеран боевых действий, инвалид-колясочник Вадим Серик. Телеканал "Россия24" сообщил, что ему пришлось эвакуироваться прямо во время мероприятия из-за обстрелов Донецка."Обязательно информируем его об этом", - сказал Песков.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 16.50 мск выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 10 ракет из "Града".Вадим Серик успел пообщаться с президентом до этого. Глава государства выразил ему свое восхищение.

https://ria.ru/20221202/voennyy-1835976680.html

донецк

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецк, в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика