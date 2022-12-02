https://ria.ru/20221202/donetsk-1835959540.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 02.12.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка в ДНР, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:45

2022-12-02T17:45

2022-12-02T17:52

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка в ДНР, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района в 15:50 погибла женщина 1957 года рождения. Смерть наступила до прибытия скорой помощи", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221202/postradavshie-1835957326.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

донецк, куйбышевский район, происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика