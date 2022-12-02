https://ria.ru/20221202/donetsk-1835959540.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 02.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка в ДНР, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:45
2022-12-02T17:45
2022-12-02T17:52
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка в ДНР, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района в 15:50 погибла женщина 1957 года рождения. Смерть наступила до прибытия скорой помощи", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221202/postradavshie-1835957326.html
донецк
куйбышевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:45 02.12.2022 (обновлено: 17:52 02.12.2022)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка погибла женщина