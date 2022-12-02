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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/donetsk-1835959540.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 02.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка в ДНР, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:45
2022-12-02T17:52
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка в ДНР, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района в 15:50 погибла женщина 1957 года рождения. Смерть наступила до прибытия скорой помощи", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221202/postradavshie-1835957326.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика
17:45 02.12.2022 (обновлено: 17:52 02.12.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка в ДНР, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района в 15:50 погибла женщина 1957 года рождения. Смерть наступила до прибытия скорой помощи", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная Республика
 
 
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