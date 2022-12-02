https://ria.ru/20221202/donetsk-1835942290.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:59
2022-12-02T16:59
2022-12-02T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Ворошиловский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835912645.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Центр Донецка после обстрела "Градами"
Центр Донецка после обстрела "Градами"
2022-12-02T16:59
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PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
16:59 02.12.2022 (обновлено: 17:58 02.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из "Града"