https://ria.ru/20221202/donetsk-1835942290.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 02.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:59

2022-12-02T16:59

2022-12-02T17:58

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Ворошиловский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221202/ukraina-1835912645.html

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Центр Донецка после обстрела "Градами" Центр Донецка после обстрела "Градами" 2022-12-02T16:59 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк