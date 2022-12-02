https://ria.ru/20221202/donetsk-1835822521.html
При обстреле Донецка погиб мужчина
При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 02.12.2022
При обстреле Донецка погиб мужчина
Мужчина погиб при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:11
2022-12-02T12:11
2022-12-02T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
артем
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по Киевскому району Донецка, погиб мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221202/donetsk-1835815182.html
донецк
донецкая народная республика
артем
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, артем
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Артем
При обстреле Донецка погиб мужчина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина