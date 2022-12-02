https://ria.ru/20221202/donetsk-1835822521.html

При обстреле Донецка погиб мужчина

При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 02.12.2022

При обстреле Донецка погиб мужчина

Мужчина погиб при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:11

2022-12-02T12:11

2022-12-02T12:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

артем

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по Киевскому району Донецка, погиб мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221202/donetsk-1835815182.html

донецк

донецкая народная республика

артем

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, артем