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При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/donetsk-1835822521.html
При обстреле Донецка погиб мужчина
При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 02.12.2022
При обстреле Донецка погиб мужчина
Мужчина погиб при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:11
2022-12-02T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
артем
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по Киевскому району Донецка, погиб мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221202/donetsk-1835815182.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, артем
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Артем
12:11 02.12.2022
 
При обстреле Донецка погиб мужчина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики нанесли удар по Киевскому району Донецка, погиб мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 11:42Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ был поврежден автобус
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАртем
 
 
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