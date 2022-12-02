https://ria.ru/20221202/donetsk-1835815182.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ был поврежден автобус

При обстреле Донецка со стороны ВСУ был поврежден автобус - РИА Новости, 02.12.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ был поврежден автобус

Городской автобус поврежден при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО "Град" украинскими войсками, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:42

2022-12-02T11:42

2022-12-02T12:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Городской автобус поврежден при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО "Град" украинскими войсками, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Киевский район вновь подвергся удару укрофашистов. В 11.20 (совпадает с мск - ред.), по данным СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины - ред.), из населенного пункта Орловка выпущено восемь ракет из РСЗО БМ-21 "Град". По сообщению очевидцев, есть пострадавшие. Повреждён автобус маршрута № 17, имеются разрушения. Информация уточняется", - написал мэр в своем Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221202/donetsk-1835766275.html

донецк

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, вооруженные силы украины