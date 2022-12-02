11:42 02.12.2022 (обновлено: 12:02 02.12.2022)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ был поврежден автобус
При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ был поврежден автобус
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов
Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Городской автобус поврежден при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО "Град" украинскими войсками, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Киевский район вновь подвергся удару укрофашистов. В 11.20 (совпадает с мск - ред.), по данным СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины - ред.), из населенного пункта Орловка выпущено восемь ракет из РСЗО БМ-21 "Град". По сообщению очевидцев, есть пострадавшие. Повреждён автобус маршрута № 17, имеются разрушения. Информация уточняется", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.