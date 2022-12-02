Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка со стороны ВСУ был поврежден автобус - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/donetsk-1835815182.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ был поврежден автобус
При обстреле Донецка со стороны ВСУ был поврежден автобус - РИА Новости, 02.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ был поврежден автобус
Городской автобус поврежден при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО "Град" украинскими войсками, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:42
2022-12-02T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831157282_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_204142234a50bb4f2d1f712caa19c650.jpg
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Городской автобус поврежден при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО "Град" украинскими войсками, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Киевский район вновь подвергся удару укрофашистов. В 11.20 (совпадает с мск - ред.), по данным СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины - ред.), из населенного пункта Орловка выпущено восемь ракет из РСЗО БМ-21 "Град". По сообщению очевидцев, есть пострадавшие. Повреждён автобус маршрута № 17, имеются разрушения. Информация уточняется", - написал мэр в своем Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221202/donetsk-1835766275.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831157282_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_6ed9310f6e2b4fdfad8608314f7f1b4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Вооруженные силы Украины
11:42 02.12.2022 (обновлено: 12:02 02.12.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ был поврежден автобус

При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ был поврежден автобус

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов
Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Городской автобус поврежден при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО "Град" украинскими войсками, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Киевский район вновь подвергся удару укрофашистов. В 11.20 (совпадает с мск - ред.), по данным СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины - ред.), из населенного пункта Орловка выпущено восемь ракет из РСЗО БМ-21 "Град". По сообщению очевидцев, есть пострадавшие. Повреждён автобус маршрута № 17, имеются разрушения. Информация уточняется", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Донецк после массированного обстрела Градами - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 08:43Специальная военная операция на Украине
В центре Донецка повреждены кафе, магазин и дом из-за обстрелов ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала