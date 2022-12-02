https://ria.ru/20221202/donetsk-1835810672.html

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 02.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:32

2022-12-02T11:32

2022-12-02T11:34

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донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221201/obstrel-1835738206.html

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины