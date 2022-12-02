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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 02.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:32
2022-12-02T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:32 02.12.2022 (обновлено: 11:34 02.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Донецк после массированного обстрела Градами - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 22:48Специальная военная операция на Украине
Жительница Донецка рассказала о массированном обстреле города
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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