https://ria.ru/20221202/donetsk-1835766953.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T08:54
2022-12-02T08:54
2022-12-02T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834590919_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_7fd372760b609e688543b3cea20c10b6.jpg
ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Гольмовский, Яковлевка и Горловка, по населенным пунктами было выпущено в общей сложности десять снарядов калибра 152 миллиметра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
https://ria.ru/20221201/obstrel-1835738206.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834590919_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9fe67614cfd535c24725f8f5c0114eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
08:54 02.12.2022 (обновлено: 09:45 02.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка натовскими снарядами