Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/donetsk-1835766953.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T08:54
2022-12-02T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834590919_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_7fd372760b609e688543b3cea20c10b6.jpg
ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Гольмовский, Яковлевка и Горловка, по населенным пунктами было выпущено в общей сложности десять снарядов калибра 152 миллиметра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
https://ria.ru/20221201/obstrel-1835738206.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834590919_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9fe67614cfd535c24725f8f5c0114eef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
08:54 02.12.2022 (обновлено: 09:45 02.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка натовскими снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитые окна в доме в Донецке
Разбитые окна в доме в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разбитые окна в доме в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 08:25 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Гольмовский, Яковлевка и Горловка, по населенным пунктами было выпущено в общей сложности десять снарядов калибра 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Донецк после массированного обстрела Градами - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 22:48Специальная военная операция на Украине
Жительница Донецка рассказала о массированном обстреле города
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала