https://ria.ru/20221202/donetsk-1835766953.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 02.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T08:54

2022-12-02T08:54

2022-12-02T09:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Гольмовский, Яковлевка и Горловка, по населенным пунктами было выпущено в общей сложности десять снарядов калибра 152 миллиметра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.

https://ria.ru/20221201/obstrel-1835738206.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато