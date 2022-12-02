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В центре Донецка повреждены кафе, магазин и дом из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/donetsk-1835766275.html
В центре Донецка повреждены кафе, магазин и дом из-за обстрелов ВСУ
В центре Донецка повреждены кафе, магазин и дом из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 02.12.2022
В центре Донецка повреждены кафе, магазин и дом из-за обстрелов ВСУ
Здание кафе, магазина и многоквартирного дома получили повреждения в результате обстрелов с украинской стороны в четверг центрального Ворошиловского района... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T08:43
2022-12-02T08:54
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Здание кафе, магазина и многоквартирного дома получили повреждения в результате обстрелов с украинской стороны в четверг центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Дополнительная информация о последствиях вчерашних обстрелов. Ворошиловский район: повреждено остекление в здании кафе Sun Sity; повреждены щитовая и остекление в здании магазина "Ландыш"; в многоквартирном доме повреждено остекление", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК в четверг сообщало о двух обстрелах Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск с применение ракет из РСЗО "Град".
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РИА Новости
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Донецк после массированного обстрела "Градами"
Донецк второй раз за сутки подвергся массированному обстрелу "Градами" со стороны украинских силовиков. Есть пострадавшие и разрушения.
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алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Донецк
08:43 02.12.2022 (обновлено: 08:54 02.12.2022)
 
В центре Донецка повреждены кафе, магазин и дом из-за обстрелов ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: в центре города повреждены кафе, магазин и дом из-за обстрелов ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Здание кафе, магазина и многоквартирного дома получили повреждения в результате обстрелов с украинской стороны в четверг центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Дополнительная информация о последствиях вчерашних обстрелов. Ворошиловский район: повреждено остекление в здании кафе Sun Sity; повреждены щитовая и остекление в здании магазина "Ландыш"; в многоквартирном доме повреждено остекление", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК в четверг сообщало о двух обстрелах Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск с применение ракет из РСЗО "Град".
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