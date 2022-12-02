https://ria.ru/20221202/donetsk-1835766275.html

В центре Донецка повреждены кафе, магазин и дом из-за обстрелов ВСУ

В центре Донецка повреждены кафе, магазин и дом из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 02.12.2022

В центре Донецка повреждены кафе, магазин и дом из-за обстрелов ВСУ

Здание кафе, магазина и многоквартирного дома получили повреждения в результате обстрелов с украинской стороны в четверг центрального Ворошиловского района... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T08:43

2022-12-02T08:43

2022-12-02T08:54

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Здание кафе, магазина и многоквартирного дома получили повреждения в результате обстрелов с украинской стороны в четверг центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Дополнительная информация о последствиях вчерашних обстрелов. Ворошиловский район: повреждено остекление в здании кафе Sun Sity; повреждены щитовая и остекление в здании магазина "Ландыш"; в многоквартирном доме повреждено остекление", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК в четверг сообщало о двух обстрелах Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск с применение ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html

донецкая народная республика

донецк

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Донецк после массированного обстрела "Градами" Донецк второй раз за сутки подвергся массированному обстрелу "Градами" со стороны украинских силовиков. Есть пострадавшие и разрушения. 2022-12-02T08:43 true PT1M22S

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Влада Копылова

алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк