https://ria.ru/20221202/donbass-1835843848.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 02.12.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска выпустили по четырем населенных пунктам в Донецкой Народной Республике 29 снарядов и семь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:12

2022-12-02T13:12

2022-12-02T13:12

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по четырем населенных пунктам в Донецкой Народной Республике 29 снарядов и семь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.45 и 12.15 украинские войска выпустили по Горловке 11 снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.00 по поселку шахты Румянцева в Горловке - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а позже по поселку шахты имени Гагарина в Горловке - восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Кроме того, в 12.30 украинские войска выпустили по Яковлевке три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 12.00 по Майорску - семь мин калибром 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221202/dnr-1835774384.html

https://ria.ru/20221202/obstrel-1835757972.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато