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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/donbass-1835843848.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска выпустили по четырем населенных пунктам в Донецкой Народной Республике 29 снарядов и семь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:12
2022-12-02T13:12
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по четырем населенных пунктам в Донецкой Народной Республике 29 снарядов и семь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.45 и 12.15 украинские войска выпустили по Горловке 11 снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.00 по поселку шахты Румянцева в Горловке - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а позже по поселку шахты имени Гагарина в Горловке - восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Кроме того, в 12.30 украинские войска выпустили по Яковлевке три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 12.00 по Майорску - семь мин калибром 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221202/dnr-1835774384.html
https://ria.ru/20221202/obstrel-1835757972.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
13:12 02.12.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

В Донецке заявили, что ВСУ выпустили по четырем населенным пунктам ДНР 29 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВСУ обстреляли центр Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по четырем населенных пунктам в Донецкой Народной Республике 29 снарядов и семь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 10.45 и 12.15 украинские войска выпустили по Горловке 11 снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.00 по поселку шахты Румянцева в Горловке - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а позже по поселку шахты имени Гагарина в Горловке - восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Кроме того, в 12.30 украинские войска выпустили по Яковлевке три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 12.00 по Майорску - семь мин калибром 120 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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