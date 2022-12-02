https://ria.ru/20221202/dokumenty-1835746137.html

Юрист раскрыла, какие бумаги нельзя выкидывать и почему

Юрист раскрыла, какие бумаги нельзя выкидывать и почему - РИА Новости, 02.12.2022

Юрист раскрыла, какие бумаги нельзя выкидывать и почему

Несмотря на существование электронных чеков и приложений, многие документы необходимо сохранять на бумажном носителе, рассказала "Прайм" ведущий юрист... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T03:13

2022-12-02T03:13

2022-12-02T03:13

общество

европейская юридическая служба

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Несмотря на существование электронных чеков и приложений, многие документы необходимо сохранять на бумажном носителе, рассказала "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Марина Антонова.По словам эксперта, при судебном разбирательстве и во многих других обстоятельствах пригодятся договоры с прописанными правами и обязанностями, документы, свидетельствующие о приобретении недвижимости, автомобиля, совершении покупки в магазине. Также необходимо сохранять бумаги об оказании платных услуг, оплате ЖКХ и связи, уплате налогов и взносов за страхование, банковские документы, добавила она.Кроме того, Антонова подчеркнула, что следует обязательно хранить документы, в которых прописаны трудовые отношения. Срок сохранения бумаг варьируется в соответствии со сроками исковой давности, добавила эксперт.

https://ria.ru/20221122/dengi-1833230489.html

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общество, европейская юридическая служба