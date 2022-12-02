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Юрист раскрыла, какие бумаги нельзя выкидывать и почему - РИА Новости, 02.12.2022
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Юрист раскрыла, какие бумаги нельзя выкидывать и почему
Юрист раскрыла, какие бумаги нельзя выкидывать и почему - РИА Новости, 02.12.2022
Юрист раскрыла, какие бумаги нельзя выкидывать и почему
Несмотря на существование электронных чеков и приложений, многие документы необходимо сохранять на бумажном носителе, рассказала "Прайм" ведущий юрист... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T03:13
2022-12-02T03:13
общество
европейская юридическая служба
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Несмотря на существование электронных чеков и приложений, многие документы необходимо сохранять на бумажном носителе, рассказала "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Марина Антонова.По словам эксперта, при судебном разбирательстве и во многих других обстоятельствах пригодятся договоры с прописанными правами и обязанностями, документы, свидетельствующие о приобретении недвижимости, автомобиля, совершении покупки в магазине. Также необходимо сохранять бумаги об оказании платных услуг, оплате ЖКХ и связи, уплате налогов и взносов за страхование, банковские документы, добавила она.Кроме того, Антонова подчеркнула, что следует обязательно хранить документы, в которых прописаны трудовые отношения. Срок сохранения бумаг варьируется в соответствии со сроками исковой давности, добавила эксперт.
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общество, европейская юридическая служба
Общество, Европейская Юридическая Служба
03:13 02.12.2022
 
Юрист раскрыла, какие бумаги нельзя выкидывать и почему

Юрист Антонова посоветовала сохранять ряд документов на бумажном носителе

© Fotolia / Bacho FotoПапка с документами
Папка с документами - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Fotolia / Bacho Foto
Папка с документами. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Несмотря на существование электронных чеков и приложений, многие документы необходимо сохранять на бумажном носителе, рассказала "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Марина Антонова.
По словам эксперта, при судебном разбирательстве и во многих других обстоятельствах пригодятся договоры с прописанными правами и обязанностями, документы, свидетельствующие о приобретении недвижимости, автомобиля, совершении покупки в магазине. Также необходимо сохранять бумаги об оказании платных услуг, оплате ЖКХ и связи, уплате налогов и взносов за страхование, банковские документы, добавила она.
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Кроме того, Антонова подчеркнула, что следует обязательно хранить документы, в которых прописаны трудовые отношения. Срок сохранения бумаг варьируется в соответствии со сроками исковой давности, добавила эксперт.
 
ОбществоЕвропейская Юридическая Служба
 
 
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