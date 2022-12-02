https://ria.ru/20221202/dogovor-1835756921.html

Премьер Японии оценил перспективы заключения мирного договора с Россией

Премьер Японии оценил перспективы заключения мирного договора с Россией - РИА Новости, 02.12.2022

Премьер Японии оценил перспективы заключения мирного договора с Россией

Токио по-прежнему сохраняет курс на решение проблемы "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, и заключение мирного... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T05:23

2022-12-02T05:23

2022-12-02T14:41

фумио кисида

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

япония

россия

ссср

g7

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ТОКИО, 2 дек — РИА Новости. Токио по-прежнему сохраняет курс на решение проблемы "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, и заключение мирного договора с Россией, но в настоящее время не видит перспектив обсуждения этих переговоров из-за ситуации на Украине, заявил японский премьер Фумио Кисида."Япония считает непозволительными попытки изменения статус-кво силовым путем в одностороннем порядке, где бы они ни происходили, и находится в тесном взаимодействии со странами G7 и мировым сообществом. В связи с этим отношения Японии и России находятся в очень тяжелом состоянии, и сейчас не та ситуация, в которой можно говорить о перспективах переговоров о мирном договоре, но правительство сохраняет направление на решение проблемы северных территорий и заключение мирного договора", — сказал Кисида на слушаниях в парламенте.Ранее в ответ на похожее заявление Кисиды пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ведение переговоров по мирному договору с Японией в нынешних условиях не представляется возможным. Он отметил, что Япония стойко заняла место рядом с группой недружественных стран и сама превратилась в недружественную страну для России.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20221101/yaponiya-1828370257.html

https://ria.ru/20221003/yaponiya-1821203385.html

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россия

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фумио кисида, дмитрий песков (спецпредставитель президента), япония, россия, ссср, g7