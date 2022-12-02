Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили 30 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/dnr-1835789514.html
Украинские войска выпустили 30 снарядов по территории ДНР
Украинские войска выпустили 30 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские войска выпустили 30 снарядов по территории ДНР
Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 30 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:44
2022-12-02T10:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834592550_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_646078b133e88b7ec443c151e317f0c0.jpg
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 30 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.40 украинские войска выпустили по Яковлевке три снаряда калибром 152 миллиметра, в 8.55 по Пантелеймоновке - три снаряда калибром 152 миллиметра, в 9.00 по Новоселовке - восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Кроме того, в 9.30 украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 9.50 по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834592550_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_73464b94b8d01d002d7c7c27b398bd4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
10:44 02.12.2022
 
Украинские войска выпустили 30 снарядов по территории ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по территории республики 30 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоврежденный многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Поврежденный многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Поврежденный многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 30 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Представительство добавило, что в 8.40 украинские войска выпустили по Яковлевке три снаряда калибром 152 миллиметра, в 8.55 по Пантелеймоновке - три снаряда калибром 152 миллиметра, в 9.00 по Новоселовке - восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Кроме того, в 9.30 украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 9.50 по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 08:00Религия
"Сигнал подан". В Киеве решили пойти на крайние меры
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала