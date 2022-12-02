https://ria.ru/20221202/dnr-1835789514.html

Украинские войска выпустили 30 снарядов по территории ДНР

Украинские войска выпустили 30 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 02.12.2022

Украинские войска выпустили 30 снарядов по территории ДНР

Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 30 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:44

2022-12-02T10:44

2022-12-02T10:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 30 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.40 украинские войска выпустили по Яковлевке три снаряда калибром 152 миллиметра, в 8.55 по Пантелеймоновке - три снаряда калибром 152 миллиметра, в 9.00 по Новоселовке - восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Кроме того, в 9.30 украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 9.50 по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецкая народная республика