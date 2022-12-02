https://ria.ru/20221202/dnr-1835774384.html

Украинские войска за сутки более 30 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки более 30 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 02.12.2022

Украинские войска за сутки более 30 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки более 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса по районам десяти населенных... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:29

2022-12-02T09:29

2022-12-02T09:29

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

донецк

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сцкк

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ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки более 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса по районам десяти населенных пунктов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… (Выпущено) 162 единицы различных боеприпасов", - отмечается в Telegram-канале представительства.Под обстрел попали районы десяти населенных пунктов, включая центр Донецка, Горловку, Ясиноватую.По данным ведомства, в результате обстрелов погибла женщина в Никитовском районе Горловки, пять человек получили ранения в Ворошиловском районе Донецка. Повреждены 28 домов и 13 объектов гражданской инфраструктуры.В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 33 обстрела, уточнило представительство.

https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835730173.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк