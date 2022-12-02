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Украинские войска за сутки более 30 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/dnr-1835774384.html
Украинские войска за сутки более 30 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки более 30 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские войска за сутки более 30 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки более 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса по районам десяти населенных... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:29
2022-12-02T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки более 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса по районам десяти населенных пунктов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… (Выпущено) 162 единицы различных боеприпасов", - отмечается в Telegram-канале представительства.Под обстрел попали районы десяти населенных пунктов, включая центр Донецка, Горловку, Ясиноватую.По данным ведомства, в результате обстрелов погибла женщина в Никитовском районе Горловки, пять человек получили ранения в Ворошиловском районе Донецка. Повреждены 28 домов и 13 объектов гражданской инфраструктуры.В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 33 обстрела, уточнило представительство.
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донецкая народная республика
донецк
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в мире, донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, СЦКК
09:29 02.12.2022
 
Украинские войска за сутки более 30 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки более 30 раз обстреляли ДНР, выпустив 162 боеприпаса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки более 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса по районам десяти населенных пунктов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… (Выпущено) 162 единицы различных боеприпасов", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Под обстрел попали районы десяти населенных пунктов, включая центр Донецка, Горловку, Ясиноватую.
По данным ведомства, в результате обстрелов погибла женщина в Никитовском районе Горловки, пять человек получили ранения в Ворошиловском районе Донецка. Повреждены 28 домов и 13 объектов гражданской инфраструктуры.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 33 обстрела, уточнило представительство.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 21:39Специальная военная операция на Украине
Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, заявил Пушилин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаСЦКК
 
 
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