https://ria.ru/20221202/dnr-1835774384.html
Украинские войска за сутки более 30 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки более 30 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские войска за сутки более 30 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки более 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса по районам десяти населенных... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:29
2022-12-02T09:29
2022-12-02T09:29
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки более 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса по районам десяти населенных пунктов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… (Выпущено) 162 единицы различных боеприпасов", - отмечается в Telegram-канале представительства.Под обстрел попали районы десяти населенных пунктов, включая центр Донецка, Горловку, Ясиноватую.По данным ведомства, в результате обстрелов погибла женщина в Никитовском районе Горловки, пять человек получили ранения в Ворошиловском районе Донецка. Повреждены 28 домов и 13 объектов гражданской инфраструктуры.В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 33 обстрела, уточнило представительство.
https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835730173.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, СЦКК
Украинские войска за сутки более 30 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки более 30 раз обстреляли ДНР, выпустив 162 боеприпаса