https://ria.ru/20221202/diplomatiya-1835793890.html

Россия готова провести встречу Эрдогана и Асада, заявил Богданов

Россия готова провести встречу Эрдогана и Асада, заявил Богданов - РИА Новости, 02.12.2022

Россия готова провести встречу Эрдогана и Асада, заявил Богданов

Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если нас попросят, готовы провести встречу президентов Реджепа Эрдогана и Башара Асада, заявил РИА... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:53

2022-12-02T10:53

2022-12-02T10:58

россия

анкара (провинция)

дамаск (город)

в мире

михаил богданов

башар асад

александр лаврентьев

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_3d5387f8dff266e740f33de7d7fa22ad.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если нас попросят, готовы провести встречу президентов Реджепа Эрдогана и Башара Асада, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Мы всегда выражаем готовность и говорим, что это было бы правильно, но пока конкретной работы на политическом уровне не ведется. Пока нет таких планов", - сказал Богданов."Все зависит от желания сторон, мы же никому ничего не навязываем. Если нас попросят об этом и у наших партнеров в Анкаре и в Дамаске будет такая заинтересованность, то, конечно, мы откликнемся положительно", - отметил замминистра.Впервые о готовности Москвы предоставить площадку для саммита Турции и Сирии заявил в конце ноября в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Он подчеркнул, что такая встреча имеет исключительно важное значение, но "она должна быть соответствующим образом подготовлена, для этого должны созреть определенные условия".

https://ria.ru/20221201/siriya-1835605840.html

https://ria.ru/20221124/siriya-1833980481.html

россия

анкара (провинция)

дамаск (город)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, анкара (провинция), дамаск (город), в мире, михаил богданов, башар асад, александр лаврентьев, москва