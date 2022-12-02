10:53 02.12.2022 (обновлено: 10:58 02.12.2022)
Россия готова провести встречу Эрдогана и Асада, заявил Богданов
Замглавы МИД Богданов: Россия готова провести встречу Эрдогана и Асада, если ее попросят
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если нас попросят, готовы провести встречу президентов Реджепа Эрдогана и Башара Асада, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы всегда выражаем готовность и говорим, что это было бы правильно, но пока конкретной работы на политическом уровне не ведется. Пока нет таких планов", - сказал Богданов.
"Все зависит от желания сторон, мы же никому ничего не навязываем. Если нас попросят об этом и у наших партнеров в Анкаре и в Дамаске будет такая заинтересованность, то, конечно, мы откликнемся положительно", - отметил замминистра.
Впервые о готовности Москвы предоставить площадку для саммита Турции и Сирии заявил в конце ноября в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Он подчеркнул, что такая встреча имеет исключительно важное значение, но "она должна быть соответствующим образом подготовлена, для этого должны созреть определенные условия".