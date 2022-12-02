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Назван способ быстро похудеть к Новому году - РИА Новости, 02.12.2022
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Назван способ быстро похудеть к Новому году
Назван способ быстро похудеть к Новому году - РИА Новости, 02.12.2022
Назван способ быстро похудеть к Новому году
Похудеть к Новому году можно достаточно быстро, если выбрать правильную диету, уверен доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. В интервью радио РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T02:15
2022-12-02T02:15
общество
алексей ковальков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Похудеть к Новому году можно достаточно быстро, если выбрать правильную диету, уверен доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. В интервью радио Sputnik он назвал способ сбросить пять-десять килограммов за две-три недели.За короткий срок избавиться от лишнего веса позволяет кетогенная диета, сказал Ковальков. Если перейти на жирную пищу и отказаться от углеводов, то коррекция фигуры к Новому году станет посильной задачей, считает он."Нужно употреблять максимальное количество жиров и минимальное количество углеводов. То есть исключаем сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого едим мясо с жирными соусами вроде майонеза", – объяснил Ковальков.Ограничивать общее количество употребляемой пищи, часами тренироваться в спортзале или совершать длительные пешие прогулки не нужно, достаточно придерживаться этой необычной диеты, уточнил врач. По его словам, результат не заставит себя ждать."Если начать так питаться за две-три недели до праздников, то можно будет получить результат. На пять-десять килограммов к Новому году можно будет похудеть", – сказал Ковальков.Однако без консультации со специалистом прибегать к подобному способу снижения массы тела нельзя, отметил он. Кетогенная диета может оказывать токсическое воздействие на организм, предупредил врач."Долго на такой диете находиться нельзя, потому что она опасна", – подчеркнул Алексей Ковальков в интервью радио Sputnik.
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общество, алексей ковальков
Общество, Алексей Ковальков
02:15 02.12.2022
 
Назван способ быстро похудеть к Новому году

Диетолог Ковальков: кетогенная диета позволяет быстро избавиться от лишнего веса

© Pixabay / Igor LukinПравильное Питание
Правильное Питание - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Pixabay / Igor Lukin
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Похудеть к Новому году можно достаточно быстро, если выбрать правильную диету, уверен доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. В интервью радио Sputnik он назвал способ сбросить пять-десять килограммов за две-три недели.
За короткий срок избавиться от лишнего веса позволяет кетогенная диета, сказал Ковальков. Если перейти на жирную пищу и отказаться от углеводов, то коррекция фигуры к Новому году станет посильной задачей, считает он.
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"Нужно употреблять максимальное количество жиров и минимальное количество углеводов. То есть исключаем сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого едим мясо с жирными соусами вроде майонеза", – объяснил Ковальков.
Ограничивать общее количество употребляемой пищи, часами тренироваться в спортзале или совершать длительные пешие прогулки не нужно, достаточно придерживаться этой необычной диеты, уточнил врач. По его словам, результат не заставит себя ждать.
"Если начать так питаться за две-три недели до праздников, то можно будет получить результат. На пять-десять килограммов к Новому году можно будет похудеть", – сказал Ковальков.
Однако без консультации со специалистом прибегать к подобному способу снижения массы тела нельзя, отметил он. Кетогенная диета может оказывать токсическое воздействие на организм, предупредил врач.
"Долго на такой диете находиться нельзя, потому что она опасна", – подчеркнул Алексей Ковальков в интервью радио Sputnik.
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