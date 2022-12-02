https://ria.ru/20221202/dieta-1835746263.html

Назван способ быстро похудеть к Новому году

Назван способ быстро похудеть к Новому году - РИА Новости, 02.12.2022

Назван способ быстро похудеть к Новому году

Похудеть к Новому году можно достаточно быстро, если выбрать правильную диету, уверен доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. В интервью радио РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T02:15

2022-12-02T02:15

2022-12-02T02:15

общество

алексей ковальков

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Похудеть к Новому году можно достаточно быстро, если выбрать правильную диету, уверен доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. В интервью радио Sputnik он назвал способ сбросить пять-десять килограммов за две-три недели.За короткий срок избавиться от лишнего веса позволяет кетогенная диета, сказал Ковальков. Если перейти на жирную пищу и отказаться от углеводов, то коррекция фигуры к Новому году станет посильной задачей, считает он."Нужно употреблять максимальное количество жиров и минимальное количество углеводов. То есть исключаем сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого едим мясо с жирными соусами вроде майонеза", – объяснил Ковальков.Ограничивать общее количество употребляемой пищи, часами тренироваться в спортзале или совершать длительные пешие прогулки не нужно, достаточно придерживаться этой необычной диеты, уточнил врач. По его словам, результат не заставит себя ждать."Если начать так питаться за две-три недели до праздников, то можно будет получить результат. На пять-десять килограммов к Новому году можно будет похудеть", – сказал Ковальков.Однако без консультации со специалистом прибегать к подобному способу снижения массы тела нельзя, отметил он. Кетогенная диета может оказывать токсическое воздействие на организм, предупредил врач."Долго на такой диете находиться нельзя, потому что она опасна", – подчеркнул Алексей Ковальков в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20221108/zhir-1829802378.html

https://ria.ru/20221118/tsikoriy-1832585916.html

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общество, алексей ковальков