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В России более 800 тысяч детей имеют ограничения по здоровью, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2022
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В России более 800 тысяч детей имеют ограничения по здоровью, заявил Путин
В России более 800 тысяч детей имеют ограничения по здоровью, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2022
В России более 800 тысяч детей имеют ограничения по здоровью, заявил Путин
Более 800 тысяч детей в России имеют ограничения по здоровью, им важно получать поддержку государства, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:43
2022-12-02T17:43
общество
владимир путин
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 800 тысяч детей в России имеют ограничения по здоровью, им важно получать поддержку государства, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций."Обязанность государства - оказывать поддержку всем людям, особенно тем, кто в ней нуждается. А люди с ограничениями по здоровью, конечно, в первую очередь нуждаются. Им важно получать такую поддержку, это очевидная вещь совершенно. У нас свыше 10 миллионов людей с ограничениями по здоровью, инвалидов, и детей много, почти 800 с лишним тысяч. Поэтому это то, чем государство должно заниматься ежедневно", - заявил Путин.Он также пообещал, что власти будут оказывать поддержку национальному чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"."Что касается самого этого движения, мы его поддерживаем и будем поддерживать дальше, и на национальном уровне тоже, естественно. И, конечно, я с вами согласен, нужно расширять эти компетенции в том числе и творческие", - сказал Путин.Он пообещал, что эта работа будет проводиться профильными ведомствами и попросил главу Минфина Антона Силуанова рассказать, как обстоят дела в этом направлении. Силуанов сказал, что данная работа ведется совместно с министерством просвещения, на что глава государства ответил, что, если речь идет о расширении творческих компетенций, нужно привлекать и Минкультуры."Безусловно, при формировании очередной программы по "Абилимпиксу" мы учтем пожелания наших молодых участников с точки зрения компетенций", - сказал министр.
https://ria.ru/20221202/podderzhka-1835944154.html
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общество, владимир путин, антон силуанов, россия
Общество, Владимир Путин, Антон Силуанов, Россия
17:43 02.12.2022
 
В России более 800 тысяч детей имеют ограничения по здоровью, заявил Путин

Путин: в России более 800 тысяч детей имеют ограничения по здоровью, им нужна поддержка

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 800 тысяч детей в России имеют ограничения по здоровью, им важно получать поддержку государства, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций.
"Обязанность государства - оказывать поддержку всем людям, особенно тем, кто в ней нуждается. А люди с ограничениями по здоровью, конечно, в первую очередь нуждаются. Им важно получать такую поддержку, это очевидная вещь совершенно. У нас свыше 10 миллионов людей с ограничениями по здоровью, инвалидов, и детей много, почти 800 с лишним тысяч. Поэтому это то, чем государство должно заниматься ежедневно", - заявил Путин.
Путин проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 17:04
Путин призвал поддерживать предприятия людей с ограничениями по здоровью
Он также пообещал, что власти будут оказывать поддержку национальному чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".
"Что касается самого этого движения, мы его поддерживаем и будем поддерживать дальше, и на национальном уровне тоже, естественно. И, конечно, я с вами согласен, нужно расширять эти компетенции в том числе и творческие", - сказал Путин.
Он пообещал, что эта работа будет проводиться профильными ведомствами и попросил главу Минфина Антона Силуанова рассказать, как обстоят дела в этом направлении. Силуанов сказал, что данная работа ведется совместно с министерством просвещения, на что глава государства ответил, что, если речь идет о расширении творческих компетенций, нужно привлекать и Минкультуры.
"Безусловно, при формировании очередной программы по "Абилимпиксу" мы учтем пожелания наших молодых участников с точки зрения компетенций", - сказал министр.
Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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ОбществоВладимир ПутинАнтон СилуановРоссия
 
 
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