https://ria.ru/20221202/deninvalida-1835955139.html

Экскурсии, адаптированные занятия: как музеи проведут День инвалида

Экскурсии, адаптированные занятия: как музеи проведут День инвалида - РИА Новости, 02.12.2022

Экскурсии, адаптированные занятия: как музеи проведут День инвалида

Федеральные музеи и библиотеки подготовили специальные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья ко Дню инвалида, который отмечается 3 декабря. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T19:08

2022-12-02T19:08

2022-12-02T19:08

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Федеральные музеи и библиотеки подготовили специальные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья ко Дню инвалида, который отмечается 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ. Третьяковка с 1 по 11 декабря присоединяется к всероссийской инклюзивной акции "Музей для всех!" В галерее запланированы показ кинофильма "Орган восприятия" с тифлокомментарием (4 декабря), адаптированные экскурсия по Музею Аполлинария Васнецова (7 и 9 декабря) и перформативная прогулка по выставке Игоря Грабаря (9 декабря), показ инклюзивного театрального проекта "Русская императрица" (10 декабря, Театральный институт имени Бориса Щукина).В Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского для детей с ментальными особенностями, а также для слабовидящих и слабослышащих людей пройдут экскурсии по выставке "Ракеты. Корабли. Люди". Также в программе занятия "Новый год на орбите", "Космический талисман", "Зоопарк на орбите", встреча "Космический читальный зал".В Камчатской краевой научной библиотеке имени С.П. Крашенинникова откроется передвижная выставка "Награды России" – проект Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Экспозицию дополняют тактильные экспонаты. Среди них копии ордена Андрея Первозванного и ордена "Победа". Они сопровождаются пояснительными текстами, переведенными на азбуку Брайля.В Государственном музее-заповеднике "Изборск" проведут адаптированную программу "БОйкая изБОрская наБОйка". В институции расскажут об истории искусства нанесения узоров на ткань с помощью деревянных штампов "манер". Гости смогут сами сделать салфетки в технике "набойка".С 1 по 4 декабря пройдет всероссийская акция "Библиотека для всех". Центр интеграции "Дом ходуном" и Школа инклюзивного творчества "Танцующий дом" проводят Всероссийский фестиваль творчества "ГеФест", в нем принимают участие дети и подростки с ОВЗ. Со 2 по 13 декабря Музей-заповедник М.А. Шолохова организует интерактивное занятие "Откуда начинается большое путешествие?", мастер-классы "Картина из пластилина", "Шоколадная лаборатория".В Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева 6 декабря пройдут творческие мастерские для детей с расстройствами аутистического спектра, 7 декабря – экскурсия по постоянной экспозиции и творческая мастерская "Секреты красоты и творчества" для учеников Детской хоровой школы.Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева проводит неделю инклюзии. Музей разработал экскурсию "Незримый мир русской иконы" для слабовидящих и незрячих посетителей, а также людей с ментальными формами инвалидности. Пятого декабря в Большом петергофском дворце организуют бесплатные экскурсии на жестовом языке. Государственный музей Востока 7 и 11 декабря готовит мероприятия для людей с нарушением зрения. Среди них экскурсия по залу Китая. После — арт-терапевты проведут творческое занятие.Отдел инклюзивных программ Русского музея создал курс "Искусство самобытных художников" для глухих и слабослышащих людей.

https://ria.ru/20221119/grabar-1832613766.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, инвалидность, третьяковская галерея, игорь грабарь, россия, китай, театральный институт имени бориса щукина, российская государственная детская библиотека , всероссийское общество слепых, музей востока (москва), русский музей