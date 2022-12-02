https://ria.ru/20221202/davlenie-1835878542.html
Москвичей предупредили о "барической горе"
Москвичей предупредили о "барической горе" - РИА Новости, 02.12.2022
Москвичей предупредили о "барической горе"
Суточные рекорды высокого атмосферного давления могут обновиться в Москве в воскресенье и понедельник, из-за высокого давления и антициклональной погоды... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:18
2022-12-02T14:18
2022-12-02T14:18
погода
общество
михаил леус
москва
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давление
центр "фобос"
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Суточные рекорды высокого атмосферного давления могут обновиться в Москве в воскресенье и понедельник, из-за высокого давления и антициклональной погоды ухудшится качество столичного воздуха, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, забравшись в минувшие выходные на "барическую гору", столица остаётся в зоне аномально высокого атмосферного давления. За этот период атмосферное давление достигало значения 768,7 миллиметра ртутного столба, что примерно на 22 единицы выше нормы."В ближайшие дни погодой в регионе продолжит управлять антициклон, а это значит, что атмосфера будет сильнее, чем обычно, давить на москвичей, и только начиная со среды столбики барометров поползут вниз. За оставшиеся до этого дни атмосферное давление в Москве будет колебаться в пределах 768-766 миллиметров ртутного столба. Более того, в воскресенье и понедельник в столице возможно обновление суточных рекордов высокого атмосферного давления", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что по прогнозам в воскресенье давление составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше рекорда этого дня, который установлен 4 декабря 1954 года и составляет 766,8 миллиметра ртутного столба. А в первый день новой недели барометры покажут 767 миллиметров ртутного столба, что также выше рекорда, который для 5 декабря составляет 764,3 миллиметра ртутного столба, и принадлежит 2001 году."Побочным фактором высокого давления и антициклональной погоды станет ухудшение качества столичного воздуха. В условиях штилевых ветров и низких температур, а также при наличии приземных инверсий и нисходящих воздушных потоков, в атмосфере сформируются условия, препятствующие рассеиванию вредных выбросов. Особенно это будет заметно в утренние и вечерние часы. А улучшится качество воздуха лишь во второй половине новой недели, когда североатлантический циклон разрушит инверсию, усилит ветер и очистит воздух снегопадами", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20221202/moroz-1835817202.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, общество, михаил леус, москва, россия, давление, центр "фобос"
Погода, Общество, Михаил Леус, Москва, Россия, Давление, Центр "Фобос"
Москвичей предупредили о "барической горе"
Суточные рекорды высокого давления могут обновиться в Москве в воскресенье и понедельник
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Суточные рекорды высокого атмосферного давления могут обновиться в Москве в воскресенье и понедельник, из-за высокого давления и антициклональной погоды ухудшится качество столичного воздуха, сообщил в своём Telegram-канале
ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, забравшись в минувшие выходные на "барическую гору", столица остаётся в зоне аномально высокого атмосферного давления. За этот период атмосферное давление достигало значения 768,7 миллиметра ртутного столба, что примерно на 22 единицы выше нормы.
"В ближайшие дни погодой в регионе продолжит управлять антициклон, а это значит, что атмосфера будет сильнее, чем обычно, давить на москвичей, и только начиная со среды столбики барометров поползут вниз. За оставшиеся до этого дни атмосферное давление в Москве будет колебаться в пределах 768-766 миллиметров ртутного столба. Более того, в воскресенье и понедельник в столице возможно обновление суточных рекордов высокого атмосферного давления", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что по прогнозам в воскресенье давление составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше рекорда этого дня, который установлен 4 декабря 1954 года и составляет 766,8 миллиметра ртутного столба. А в первый день новой недели барометры покажут 767 миллиметров ртутного столба, что также выше рекорда, который для 5 декабря составляет 764,3 миллиметра ртутного столба, и принадлежит 2001 году.
"Побочным фактором высокого давления и антициклональной погоды станет ухудшение качества столичного воздуха. В условиях штилевых ветров и низких температур, а также при наличии приземных инверсий и нисходящих воздушных потоков, в атмосфере сформируются условия, препятствующие рассеиванию вредных выбросов. Особенно это будет заметно в утренние и вечерние часы. А улучшится качество воздуха лишь во второй половине новой недели, когда североатлантический циклон разрушит инверсию, усилит ветер и очистит воздух снегопадами", - добавил метеоролог.