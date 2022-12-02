https://ria.ru/20221202/covid-19-1835953262.html
ВОЗ заявила, что надежды на окончание пандемии COVID-19 не оправдались
ВОЗ заявила, что надежды на окончание пандемии COVID-19 не оправдались - РИА Новости, 02.12.2022
ВОЗ заявила, что надежды на окончание пандемии COVID-19 не оправдались
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеялась, что чрезвычайная фаза пандемии COVID-19 близка к завершению, но этого не произошло, заявил на... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:25
2022-12-02T17:25
2022-12-02T17:36
распространение коронавируса
воз
в мире
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 2 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеялась, что чрезвычайная фаза пандемии COVID-19 близка к завершению, но этого не произошло, заявил на пресс-конференции глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус."Мы не совсем можем сказать, что этап чрезвычайной ситуации в связи с этой пандемией теперь позади. Мы надеялись на это, но пока этого не произошло... Все еще существуют условия, способствующие появлению новых вариантов, которые могут быть важным фактором смертности", - сказал он.Ранее глава ВОЗ заявлял, что смертность от коронавируса в мире с февраля этого года снизилась почти на 90% и что конец пандемии COVID-19 близок.
https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, ВОЗ, В мире, Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, Коронавирус COVID-19
17:25 02.12.2022 (обновлено: 17:36 02.12.2022)
ВОЗ заявила, что надежды на окончание пандемии COVID-19 не оправдались
Гебрейесус: ВОЗ надеялась, что пандемия COVID-19 почти закончилась, но это не так