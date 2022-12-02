https://ria.ru/20221202/covid-19-1835953262.html

ВОЗ заявила, что надежды на окончание пандемии COVID-19 не оправдались

ВОЗ заявила, что надежды на окончание пандемии COVID-19 не оправдались - РИА Новости, 02.12.2022

ВОЗ заявила, что надежды на окончание пандемии COVID-19 не оправдались

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеялась, что чрезвычайная фаза пандемии COVID-19 близка к завершению, но этого не произошло, заявил на... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:25

2022-12-02T17:25

2022-12-02T17:36

распространение коронавируса

воз

в мире

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 2 дек - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеялась, что чрезвычайная фаза пандемии COVID-19 близка к завершению, но этого не произошло, заявил на пресс-конференции глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус."Мы не совсем можем сказать, что этап чрезвычайной ситуации в связи с этой пандемией теперь позади. Мы надеялись на это, но пока этого не произошло... Все еще существуют условия, способствующие появлению новых вариантов, которые могут быть важным фактором смертности", - сказал он.Ранее глава ВОЗ заявлял, что смертность от коронавируса в мире с февраля этого года снизилась почти на 90% и что конец пандемии COVID-19 близок.

https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

воз, в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19