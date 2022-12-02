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ЕР приостановила членство заключенного под стражу воронежского депутата - РИА Новости, 02.12.2022
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ЕР приостановила членство заключенного под стражу воронежского депутата
ЕР приостановила членство заключенного под стражу воронежского депутата - РИА Новости, 02.12.2022
ЕР приостановила членство заключенного под стражу воронежского депутата
"Единая Россия" приостановила членство в партии руководителя фракции в Воронежской городской думе Романа Жогова, который подозревается в мошенничестве и был... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:59
2022-12-02T18:59
воронеж
единая россия
воронежская городская дума
воронежский областной суд
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ВОРОНЕЖ, 2 дек – РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство в партии руководителя фракции в Воронежской городской думе Романа Жогова, который подозревается в мошенничестве и был заключен под стражу на два месяца, сообщает региональное отделении партии.В отношении Жогова возбуждено дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. По данным Ленинского районного суда Воронежа, будучи заместителем руководителя Воронежского регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия", Жогов получил от депутата Воронежской городской думы Александра Провоторова обманным путем почти 2,4 миллиона рублей.В частности, деньги были получены через фиктивное трудоустройство супруги Жогова на Воронежский опытно-механический завод, генеральным директором которого является Провоторов. Деньги в течение десяти лет выделялись под предлогом финансирования "Единой России", но ими упруги Жоговы "распорядились по своему усмотрению". Суд 2 ноября заключил Жогова под стражу на два месяца."В связи с возбуждением уголовного дела против Романа Жогова в соответствии с уставом "Единой России" его членство в партии приостановлено", - говорится в сообщении реготделения.Жогов стал очередным депутатом Воронежской гордумы последнего созыва, попавшим под уголовное дело. В конце марта этого года суд приговорил к двум годам колонии по делу о мошенничестве теперь уже бывшего первого заместителя председателя Воронежской городской думы Александра Провоторова. В середине февраля в отношении другого заместителя председателя Воронежской городской думы - 48-летнего Алексея Пинигина - было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. А в ноябре Воронежский областной суд изменил приговор с четырех лет условного на четыре года колонии депутату Сергею Кудрявцеву, который обвинялся в мошенничестве с ущербом в 31 миллион рублей. И Провоторов, и Пинигин, и Кудрявцев входили во фракцию "Единой России" в гордуме.
https://ria.ru/20221121/korruptsiya-1833151264.html
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воронеж, единая россия, воронежская городская дума, воронежский областной суд
Воронеж, Единая Россия, Воронежская городская Дума, Воронежский областной суд
18:59 02.12.2022
 
ЕР приостановила членство заключенного под стражу воронежского депутата

ЕР приостановила членство подозреваемого в мошенничестве главы фракции в гордуме Воронежа

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 2 дек – РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство в партии руководителя фракции в Воронежской городской думе Романа Жогова, который подозревается в мошенничестве и был заключен под стражу на два месяца, сообщает региональное отделении партии.
В отношении Жогова возбуждено дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. По данным Ленинского районного суда Воронежа, будучи заместителем руководителя Воронежского регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия", Жогов получил от депутата Воронежской городской думы Александра Провоторова обманным путем почти 2,4 миллиона рублей.
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В частности, деньги были получены через фиктивное трудоустройство супруги Жогова на Воронежский опытно-механический завод, генеральным директором которого является Провоторов. Деньги в течение десяти лет выделялись под предлогом финансирования "Единой России", но ими упруги Жоговы "распорядились по своему усмотрению". Суд 2 ноября заключил Жогова под стражу на два месяца.
"В связи с возбуждением уголовного дела против Романа Жогова в соответствии с уставом "Единой России" его членство в партии приостановлено", - говорится в сообщении реготделения.
Жогов стал очередным депутатом Воронежской гордумы последнего созыва, попавшим под уголовное дело. В конце марта этого года суд приговорил к двум годам колонии по делу о мошенничестве теперь уже бывшего первого заместителя председателя Воронежской городской думы Александра Провоторова. В середине февраля в отношении другого заместителя председателя Воронежской городской думы - 48-летнего Алексея Пинигина - было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. А в ноябре Воронежский областной суд изменил приговор с четырех лет условного на четыре года колонии депутату Сергею Кудрявцеву, который обвинялся в мошенничестве с ущербом в 31 миллион рублей. И Провоторов, и Пинигин, и Кудрявцев входили во фракцию "Единой России" в гордуме.
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