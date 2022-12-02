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Андрей Луценко помог решить проблемы жителей Череповца - РИА Новости, 02.12.2022
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https://ria.ru/20221202/cherepovets-1835944378.html
Андрей Луценко помог решить проблемы жителей Череповца
Андрей Луценко помог решить проблемы жителей Череповца - РИА Новости, 02.12.2022
Андрей Луценко помог решить проблемы жителей Череповца
Конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сторон привело к оперативному решению вопросов, поднятых на личном приеме жительницами Череповца, заявил... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:04
2022-12-02T17:04
вологодская область
андрей луценко
череповец
жкх
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ВОЛОГДА, 2 дек - РИА Новости. Конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сторон привело к оперативному решению вопросов, поднятых на личном приеме жительницами Череповца, заявил спикер Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.По сообщению пресс-службы регионального парламента, обращения к председателю Законодательного Собрания жителей Череповца касались благоустройства придомовой территории, а также ремонта лифтового оборудования. Так, инвалиду-колясочнику несколько лет приходилось пользоваться опасным пандусом."Держал обе проблемы на личном контроле. Благодарю мэра города Череповца Вадима Германова и его команду за оперативную работу. Конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сторон привело к оперативному решению вопросов заявителей. Так стремимся работать всегда", - сказал Луценко, слова которого цитирует пресс-служба.
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андрей луценко, череповец, жкх
Вологодская область, Андрей Луценко, Череповец, ЖКХ
17:04 02.12.2022
 

Андрей Луценко помог решить проблемы жителей Череповца

© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 2 дек - РИА Новости. Конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сторон привело к оперативному решению вопросов, поднятых на личном приеме жительницами Череповца, заявил спикер Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.
По сообщению пресс-службы регионального парламента, обращения к председателю Законодательного Собрания жителей Череповца касались благоустройства придомовой территории, а также ремонта лифтового оборудования. Так, инвалиду-колясочнику несколько лет приходилось пользоваться опасным пандусом.
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"Держал обе проблемы на личном контроле. Благодарю мэра города Череповца Вадима Германова и его команду за оперативную работу. Конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сторон привело к оперативному решению вопросов заявителей. Так стремимся работать всегда", - сказал Луценко, слова которого цитирует пресс-служба.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЧереповецЖКХ
 
 
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