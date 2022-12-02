https://ria.ru/20221202/cherepovets-1835944378.html

Андрей Луценко помог решить проблемы жителей Череповца

Андрей Луценко помог решить проблемы жителей Череповца - РИА Новости, 02.12.2022

Андрей Луценко помог решить проблемы жителей Череповца

Конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сторон привело к оперативному решению вопросов, поднятых на личном приеме жительницами Череповца, заявил... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:04

2022-12-02T17:04

2022-12-02T17:04

вологодская область

андрей луценко

череповец

жкх

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ВОЛОГДА, 2 дек - РИА Новости. Конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сторон привело к оперативному решению вопросов, поднятых на личном приеме жительницами Череповца, заявил спикер Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.По сообщению пресс-службы регионального парламента, обращения к председателю Законодательного Собрания жителей Череповца касались благоустройства придомовой территории, а также ремонта лифтового оборудования. Так, инвалиду-колясочнику несколько лет приходилось пользоваться опасным пандусом."Держал обе проблемы на личном контроле. Благодарю мэра города Череповца Вадима Германова и его команду за оперативную работу. Конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сторон привело к оперативному решению вопросов заявителей. Так стремимся работать всегда", - сказал Луценко, слова которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20221130/sotsobyazatelstva-1835215162.html

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, череповец, жкх