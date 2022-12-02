https://ria.ru/20221202/buzova-1835822659.html
"ВКонтакте" назвала самого обсуждаемого инфлюенсера 2022 года
"ВКонтакте" назвала самого обсуждаемого инфлюенсера 2022 года - РИА Новости, 02.12.2022
"ВКонтакте" назвала самого обсуждаемого инфлюенсера 2022 года
Самым обсуждаемым инфлюенсером в социальной сети "ВКонтакте" стала певица Ольга Бузова, второе место в рейтинге занял фронтмен корейский k-pop-группы BTS Чон... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:11
2022-12-02T12:11
2022-12-02T13:24
вконтакте
ольга бузова
егор крид
бенедикт камбербэтч
новости культуры
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Самым обсуждаемым инфлюенсером в социальной сети "ВКонтакте" стала певица Ольга Бузова, второе место в рейтинге занял фронтмен корейский k-pop-группы BTS Чон Чонгук, третье – певец Егор Крид, говорится в сообщении компании."Главным инфлюенсером 2022 года стала Ольга Бузова — самый обсуждаемый человек в рунете по версии рейтинга "ВКонтакте". Ее персона не раз становилась главной темой в постах и комментариях. Серебро в топе забрал Чон Чонгук — фронтмен BTS, одной из самых известных k-pop-групп в мире. Вместе с ними рейтинг селебрити возглавил Егор Крид, который занял третье место", - говорится в сообщении.Самым обсуждаемым фильмом в соцсети в 2022 году стал "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Второе место по обсуждаемости заняла картина "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. На третьей позиции — фильм "Анчартед: На картах не значится", в котором Том Холланд сыграл Нейтана Дрейка, главного героя серии видеоигр Uncharted."Среди многосерийных фильмов и шоу победу одержал мультсериал "Маша и Медведь". Кроме того, пользователи "ВКонтакте" активно обсуждали приключения Рика и Морти в новых эпизодах, а также переживали за персонажей сериала "Дом Дракона" — нашумевшего приквела "Игры престолов", - добавили в компании.Игрой года у пользователей "ВКонтакте" предсказуемо и с большим перевесом стала Genshin Impact. Также самыми популярными у пользователей стали игры, которые в этом году номинированы на множество наград. Это драма про бесконечные мучения в схватках с боссами Elden Ring и кинематографичная драма про "отцов и детей" God of War.
https://ria.ru/20221201/vliyanie-1835485802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, ольга бузова, егор крид, бенедикт камбербэтч, новости культуры
ВКонтакте, Ольга Бузова, Егор Крид, Бенедикт Камбербэтч, Новости культуры, Шоубиз
12:11 02.12.2022 (обновлено: 13:24 02.12.2022)
"ВКонтакте" назвала самого обсуждаемого инфлюенсера 2022 года
Ольга Бузова стала самым обсуждаемым инфлюенсером во "ВКонтакте" в 2022 году
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Самым обсуждаемым инфлюенсером в социальной сети "ВКонтакте" стала певица Ольга Бузова, второе место в рейтинге занял фронтмен корейский k-pop-группы BTS Чон Чонгук, третье – певец Егор Крид, говорится в сообщении компании.
"Главным инфлюенсером 2022 года стала Ольга Бузова — самый обсуждаемый человек в рунете по версии рейтинга "ВКонтакте". Ее персона не раз становилась главной темой в постах и комментариях. Серебро в топе забрал Чон Чонгук — фронтмен BTS, одной из самых известных k-pop-групп в мире. Вместе с ними рейтинг селебрити возглавил Егор Крид, который занял третье место", - говорится в сообщении.
Самым обсуждаемым фильмом в соцсети в 2022 году стал "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия" с Бенедиктом Камбербэтчем
в главной роли. Второе место по обсуждаемости заняла картина "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном
. На третьей позиции — фильм "Анчартед: На картах не значится", в котором Том Холланд
сыграл Нейтана Дрейка, главного героя серии видеоигр Uncharted.
"Среди многосерийных фильмов и шоу победу одержал мультсериал "Маша и Медведь". Кроме того, пользователи "ВКонтакте" активно обсуждали приключения Рика и Морти в новых эпизодах, а также переживали за персонажей сериала "Дом Дракона" — нашумевшего приквела "Игры престолов", - добавили в компании.
Игрой года у пользователей "ВКонтакте" предсказуемо и с большим перевесом стала Genshin Impact. Также самыми популярными у пользователей стали игры, которые в этом году номинированы на множество наград. Это драма про бесконечные мучения в схватках с боссами Elden Ring и кинематографичная драма про "отцов и детей" God of War.