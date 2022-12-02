Рейтинг@Mail.ru
"ВКонтакте" назвала самого обсуждаемого инфлюенсера 2022 года - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221202/buzova-1835822659.html
"ВКонтакте" назвала самого обсуждаемого инфлюенсера 2022 года
"ВКонтакте" назвала самого обсуждаемого инфлюенсера 2022 года - РИА Новости, 02.12.2022
"ВКонтакте" назвала самого обсуждаемого инфлюенсера 2022 года
Самым обсуждаемым инфлюенсером в социальной сети "ВКонтакте" стала певица Ольга Бузова, второе место в рейтинге занял фронтмен корейский k-pop-группы BTS Чон... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:11
2022-12-02T13:24
вконтакте
ольга бузова
егор крид
бенедикт камбербэтч
новости культуры
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793259556_0:64:3076:1794_1920x0_80_0_0_ef7aec4556c8b393a073b168c1a4f579.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Самым обсуждаемым инфлюенсером в социальной сети "ВКонтакте" стала певица Ольга Бузова, второе место в рейтинге занял фронтмен корейский k-pop-группы BTS Чон Чонгук, третье – певец Егор Крид, говорится в сообщении компании."Главным инфлюенсером 2022 года стала Ольга Бузова — самый обсуждаемый человек в рунете по версии рейтинга "ВКонтакте". Ее персона не раз становилась главной темой в постах и комментариях. Серебро в топе забрал Чон Чонгук — фронтмен BTS, одной из самых известных k-pop-групп в мире. Вместе с ними рейтинг селебрити возглавил Егор Крид, который занял третье место", - говорится в сообщении.Самым обсуждаемым фильмом в соцсети в 2022 году стал "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Второе место по обсуждаемости заняла картина "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. На третьей позиции — фильм "Анчартед: На картах не значится", в котором Том Холланд сыграл Нейтана Дрейка, главного героя серии видеоигр Uncharted."Среди многосерийных фильмов и шоу победу одержал мультсериал "Маша и Медведь". Кроме того, пользователи "ВКонтакте" активно обсуждали приключения Рика и Морти в новых эпизодах, а также переживали за персонажей сериала "Дом Дракона" — нашумевшего приквела "Игры престолов", - добавили в компании.Игрой года у пользователей "ВКонтакте" предсказуемо и с большим перевесом стала Genshin Impact. Также самыми популярными у пользователей стали игры, которые в этом году номинированы на множество наград. Это драма про бесконечные мучения в схватках с боссами Elden Ring и кинематографичная драма про "отцов и детей" God of War.
https://ria.ru/20221201/vliyanie-1835485802.html
https://ria.ru/20221202/krasnyy-1835784837.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793259556_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6a20cdd475a8ea1991a3179a042ab71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте, ольга бузова, егор крид, бенедикт камбербэтч, новости культуры
ВКонтакте, Ольга Бузова, Егор Крид, Бенедикт Камбербэтч, Новости культуры, Шоубиз
12:11 02.12.2022 (обновлено: 13:24 02.12.2022)
 
"ВКонтакте" назвала самого обсуждаемого инфлюенсера 2022 года

Ольга Бузова стала самым обсуждаемым инфлюенсером во "ВКонтакте" в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Певица Ольга Бузова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Самым обсуждаемым инфлюенсером в социальной сети "ВКонтакте" стала певица Ольга Бузова, второе место в рейтинге занял фронтмен корейский k-pop-группы BTS Чон Чонгук, третье – певец Егор Крид, говорится в сообщении компании.
"Главным инфлюенсером 2022 года стала Ольга Бузова — самый обсуждаемый человек в рунете по версии рейтинга "ВКонтакте". Ее персона не раз становилась главной темой в постах и комментариях. Серебро в топе забрал Чон Чонгук — фронтмен BTS, одной из самых известных k-pop-групп в мире. Вместе с ними рейтинг селебрити возглавил Егор Крид, который занял третье место", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 11:13Культура
Financial Times назвала самых влиятельных женщин года
Самым обсуждаемым фильмом в соцсети в 2022 году стал "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Второе место по обсуждаемости заняла картина "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. На третьей позиции — фильм "Анчартед: На картах не значится", в котором Том Холланд сыграл Нейтана Дрейка, главного героя серии видеоигр Uncharted.
"Среди многосерийных фильмов и шоу победу одержал мультсериал "Маша и Медведь". Кроме того, пользователи "ВКонтакте" активно обсуждали приключения Рика и Морти в новых эпизодах, а также переживали за персонажей сериала "Дом Дракона" — нашумевшего приквела "Игры престолов", - добавили в компании.
Игрой года у пользователей "ВКонтакте" предсказуемо и с большим перевесом стала Genshin Impact. Также самыми популярными у пользователей стали игры, которые в этом году номинированы на множество наград. Это драма про бесконечные мучения в схватках с боссами Elden Ring и кинематографичная драма про "отцов и детей" God of War.
Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года — Pantone 18-1750 Viva Magenta
Вчера, 10:27Культура
Институт Pantone объявил главный цвет 2023 года
 
ШоубизВКонтактеОльга БузоваЕгор КридБенедикт КамбербэтчНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала