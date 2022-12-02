https://ria.ru/20221202/buzova-1835822659.html

"ВКонтакте" назвала самого обсуждаемого инфлюенсера 2022 года

"ВКонтакте" назвала самого обсуждаемого инфлюенсера 2022 года - РИА Новости, 02.12.2022

"ВКонтакте" назвала самого обсуждаемого инфлюенсера 2022 года

Самым обсуждаемым инфлюенсером в социальной сети "ВКонтакте" стала певица Ольга Бузова, второе место в рейтинге занял фронтмен корейский k-pop-группы BTS Чон... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:11

2022-12-02T12:11

2022-12-02T13:24

вконтакте

ольга бузова

егор крид

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Самым обсуждаемым инфлюенсером в социальной сети "ВКонтакте" стала певица Ольга Бузова, второе место в рейтинге занял фронтмен корейский k-pop-группы BTS Чон Чонгук, третье – певец Егор Крид, говорится в сообщении компании."Главным инфлюенсером 2022 года стала Ольга Бузова — самый обсуждаемый человек в рунете по версии рейтинга "ВКонтакте". Ее персона не раз становилась главной темой в постах и комментариях. Серебро в топе забрал Чон Чонгук — фронтмен BTS, одной из самых известных k-pop-групп в мире. Вместе с ними рейтинг селебрити возглавил Егор Крид, который занял третье место", - говорится в сообщении.Самым обсуждаемым фильмом в соцсети в 2022 году стал "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Второе место по обсуждаемости заняла картина "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. На третьей позиции — фильм "Анчартед: На картах не значится", в котором Том Холланд сыграл Нейтана Дрейка, главного героя серии видеоигр Uncharted."Среди многосерийных фильмов и шоу победу одержал мультсериал "Маша и Медведь". Кроме того, пользователи "ВКонтакте" активно обсуждали приключения Рика и Морти в новых эпизодах, а также переживали за персонажей сериала "Дом Дракона" — нашумевшего приквела "Игры престолов", - добавили в компании.Игрой года у пользователей "ВКонтакте" предсказуемо и с большим перевесом стала Genshin Impact. Также самыми популярными у пользователей стали игры, которые в этом году номинированы на множество наград. Это драма про бесконечные мучения в схватках с боссами Elden Ring и кинематографичная драма про "отцов и детей" God of War.

https://ria.ru/20221201/vliyanie-1835485802.html

https://ria.ru/20221202/krasnyy-1835784837.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вконтакте, ольга бузова, егор крид, бенедикт камбербэтч, новости культуры