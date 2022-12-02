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Украинское консульство в Брно получило подозрительную посылку

Украинское консульство в Брно получило подозрительную посылку - РИА Новости, 02.12.2022

Украинское консульство в Брно получило подозрительную посылку

Сотрудники консульства Украины были экстренно эвакуированы из здания в чешском городе Брно в пятницу в связи с получением подозрительной посылки, на месте... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:58

2022-12-02T13:58

2022-12-02T13:58

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ПРАГА, 2 дек - РИА Новости. Сотрудники консульства Украины были экстренно эвакуированы из здания в чешском городе Брно в пятницу в связи с получением подозрительной посылки, на месте ведется проверка, сообщил журналистам представитель полиции Давид Халоупка."Речь идет о подозрительном предмете, на месте идет выяснение, что бы это могло быть. Из здания консульства эвакуированы 6 его сотрудников. Также эвакуирован ряд соседних зданий, включая детский сад", - сказал он.По словам Халоупки, найденный предмет напоминает те посылки, которые ранее были обнаружены в Испании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, брно, украина, испания