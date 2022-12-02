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Украинское консульство в Брно получило подозрительную посылку - РИА Новости, 02.12.2022
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Украинское консульство в Брно получило подозрительную посылку
Украинское консульство в Брно получило подозрительную посылку - РИА Новости, 02.12.2022
Украинское консульство в Брно получило подозрительную посылку
Сотрудники консульства Украины были экстренно эвакуированы из здания в чешском городе Брно в пятницу в связи с получением подозрительной посылки, на месте... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:58
2022-12-02T13:58
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ПРАГА, 2 дек - РИА Новости. Сотрудники консульства Украины были экстренно эвакуированы из здания в чешском городе Брно в пятницу в связи с получением подозрительной посылки, на месте ведется проверка, сообщил журналистам представитель полиции Давид Халоупка."Речь идет о подозрительном предмете, на месте идет выяснение, что бы это могло быть. Из здания консульства эвакуированы 6 его сотрудников. Также эвакуирован ряд соседних зданий, включая детский сад", - сказал он.По словам Халоупки, найденный предмет напоминает те посылки, которые ранее были обнаружены в Испании.
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в мире, брно, украина, испания
В мире, Брно, Украина, Испания
13:58 02.12.2022
 
Украинское консульство в Брно получило подозрительную посылку

В Брно сотрудников украинского консульства эвакуировали из-за подозрительной посылки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНациональный флаг Украины
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Национальный флаг Украины. Архивное фото
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ПРАГА, 2 дек - РИА Новости. Сотрудники консульства Украины были экстренно эвакуированы из здания в чешском городе Брно в пятницу в связи с получением подозрительной посылки, на месте ведется проверка, сообщил журналистам представитель полиции Давид Халоупка.
"Речь идет о подозрительном предмете, на месте идет выяснение, что бы это могло быть. Из здания консульства эвакуированы 6 его сотрудников. Также эвакуирован ряд соседних зданий, включая детский сад", - сказал он.
По словам Халоупки, найденный предмет напоминает те посылки, которые ранее были обнаружены в Испании.
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