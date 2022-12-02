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Выход из конфликта на Украине зависит от Москвы, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2022
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Выход из конфликта на Украине зависит от Москвы, заявил Блинкен
Выход из конфликта на Украине зависит от Москвы, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2022
Выход из конфликта на Украине зависит от Москвы, заявил Блинкен
Выход из конфликта на Украине есть, он зависит от решений Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:06
2022-12-02T11:06
в мире
владимир путин
энтони блинкен
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Выход из конфликта на Украине есть, он зависит от решений Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Выход из конфликта (на Украине - ред.) есть, но он полностью зависит от решений, принятых в Москве, от решений президента Путина", - сказал Блинкен в интервью телеканалу France 2.По его словам, конфликт на Украине "может завершиться и завтра, если Путин закончит то, что он начал".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не уходит от контактов по Украине, в том числе с США, но значимых идей от них пока не слышит. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.Ранее французский журнал Le Point сообщал, что во время октябрьского визита в Ватикан президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену в целях урегулирования кризиса на Украине. Макрон также заявил о необходимости того, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221202/peregovory-1835795786.html
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в мире, владимир путин, энтони блинкен, сергей лавров, москва, россия, украина, оон
В мире, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Москва, Россия, Украина, ООН
11:06 02.12.2022
 
Выход из конфликта на Украине зависит от Москвы, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: выход из конфликта на Украине есть, он зависит от Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Выход из конфликта на Украине есть, он зависит от решений Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Выход из конфликта (на Украине - ред.) есть, но он полностью зависит от решений, принятых в Москве, от решений президента Путина", - сказал Блинкен в интервью телеканалу France 2.
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 10:58Специальная военная операция на Украине
Блинкен назвал диалог между Россией и Украиной возможным
По его словам, конфликт на Украине "может завершиться и завтра, если Путин закончит то, что он начал".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не уходит от контактов по Украине, в том числе с США, но значимых идей от них пока не слышит. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
Ранее французский журнал Le Point сообщал, что во время октябрьского визита в Ватикан президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену в целях урегулирования кризиса на Украине. Макрон также заявил о необходимости того, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 10:23
США не будут определять условия переговоров по Украине, заявил Блинкен
 
В миреВладимир ПутинЭнтони БлинкенСергей ЛавровМоскваРоссияУкраинаООН
 
 
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