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Похитители заставили москвича отдать им ключ от кошелька с биткоинами - РИА Новости, 02.12.2022
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Похитители заставили москвича отдать им ключ от кошелька с биткоинами
Похитители заставили москвича отдать им ключ от кошелька с биткоинами - РИА Новости, 02.12.2022
Похитители заставили москвича отдать им ключ от кошелька с биткоинами
Похитители угрозами заставили москвича отдать ключ от цифрового кошелька, на котором хранилось около 250 биткоинов - более 261 миллиона рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:00
2022-12-02T18:00
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
биткоин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Похитители угрозами заставили москвича отдать ключ от цифрового кошелька, на котором хранилось около 250 биткоинов - более 261 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В пятницу в полицию обратился мужчина и рассказал, что накануне к нему на улице подъехали на машине неизвестные: налетчики выбежали из авто, скрутили его, надели ему мешок на голову и увезли в Подмосковье."Со слов заявителя, преступники похитили у него мобильный телефон, на котором якобы было установлено приложение с доступом к так называемому кошельку с криптовалютой, а на нем - около 250 биткоинов. Злоумышленники заставили мужчину сообщить пароль к этому кошельку", - сказал собеседник агентства.После того, как похитители получили желаемое, они высадили мужчину возле деревни в Красногорске и уехали. "В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о разбое", - добавил источник. Тем не менее, были ли биткоины выведены со счета мужчины, пока неясно.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, биткоин
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Биткоин
18:00 02.12.2022
 
Похитители заставили москвича отдать им ключ от кошелька с биткоинами

Похитители угрозами заставили жителя Москвы отдать им ключ от кошелька с 250 биткоинами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Похитители угрозами заставили москвича отдать ключ от цифрового кошелька, на котором хранилось около 250 биткоинов - более 261 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В пятницу в полицию обратился мужчина и рассказал, что накануне к нему на улице подъехали на машине неизвестные: налетчики выбежали из авто, скрутили его, надели ему мешок на голову и увезли в Подмосковье.
"Со слов заявителя, преступники похитили у него мобильный телефон, на котором якобы было установлено приложение с доступом к так называемому кошельку с криптовалютой, а на нем - около 250 биткоинов. Злоумышленники заставили мужчину сообщить пароль к этому кошельку", - сказал собеседник агентства.
После того, как похитители получили желаемое, они высадили мужчину возле деревни в Красногорске и уехали. "В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о разбое", - добавил источник. Тем не менее, были ли биткоины выведены со счета мужчины, пока неясно.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Грабители отобрали у жителя Томска 85 биткоинов
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскБиткоин
 
 
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