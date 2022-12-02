https://ria.ru/20221202/bitkoin-1835963620.html

Похитители заставили москвича отдать им ключ от кошелька с биткоинами

Похитители заставили москвича отдать им ключ от кошелька с биткоинами - РИА Новости, 02.12.2022

Похитители заставили москвича отдать им ключ от кошелька с биткоинами

Похитители угрозами заставили москвича отдать ключ от цифрового кошелька, на котором хранилось около 250 биткоинов - более 261 миллиона рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T18:00

2022-12-02T18:00

2022-12-02T18:00

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

биткоин

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Похитители угрозами заставили москвича отдать ключ от цифрового кошелька, на котором хранилось около 250 биткоинов - более 261 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В пятницу в полицию обратился мужчина и рассказал, что накануне к нему на улице подъехали на машине неизвестные: налетчики выбежали из авто, скрутили его, надели ему мешок на голову и увезли в Подмосковье."Со слов заявителя, преступники похитили у него мобильный телефон, на котором якобы было установлено приложение с доступом к так называемому кошельку с криптовалютой, а на нем - около 250 биткоинов. Злоумышленники заставили мужчину сообщить пароль к этому кошельку", - сказал собеседник агентства.После того, как похитители получили желаемое, они высадили мужчину возле деревни в Красногорске и уехали. "В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о разбое", - добавил источник. Тем не менее, были ли биткоины выведены со счета мужчины, пока неясно.

https://ria.ru/20211201/razboy-1761710426.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, биткоин