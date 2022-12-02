https://ria.ru/20221202/bayden-1836013710.html

Британцы резко ответили на условия Байдена для переговоров с Россией

Британцы резко ответили на условия Байдена для переговоров с Россией - РИА Новости, 02.12.2022

Британцы резко ответили на условия Байдена для переговоров с Россией

Читатели британской газеты Daily Mail оценили выдвинутые президентом США Джо Байденом условия для переговоров с Россией по Украине. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T21:53

2022-12-02T21:53

2022-12-02T22:42

политика

джо байден

владимир путин

россия

сша

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили выдвинутые президентом США Джо Байденом условия для переговоров с Россией по Украине."Байден заранее поставил Москве неприемлемые условия. При таком подходе к переговорам они превращаются в фарс", — отметил один из участников дискуссии."Президент США не хочет мира на Украине. Даже упрямый неонацист видит это", — считает Samsath."Байдену нужно перестать быть таким высокомерным и навязывать свою волю. Он должен договориться. Если американский лидер выдвигает те же старые условия, значит, это его спектакль и он не намерен вести переговоры о прекращении конфликта на Украине, который США разжигают с 2014 года", — поделилась мнением La Pasionaria.Накануне глава американского государства заявил, что не планирует никаких контактов с Путиным, но допустил такую возможность, если российский лидер "проявит интерес" к завершению боевых действий на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что хозяин Белого дома ставит неприемлемые условия для начала диалога между двумя державами. Кроме того, Вашингтон не признает новые территории в составе России, это "существенно осложняет" поиск общей почвы для взаимного обсуждения, уточнил он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221202/vsu-1835971656.html

https://ria.ru/20221202/britaniya-1835929292.html

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политика, джо байден, владимир путин, россия, сша, украина