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Британцы резко ответили на условия Байдена для переговоров с Россией - РИА Новости, 02.12.2022
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Британцы резко ответили на условия Байдена для переговоров с Россией
Британцы резко ответили на условия Байдена для переговоров с Россией - РИА Новости, 02.12.2022
Британцы резко ответили на условия Байдена для переговоров с Россией
Читатели британской газеты Daily Mail оценили выдвинутые президентом США Джо Байденом условия для переговоров с Россией по Украине. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T21:53
2022-12-02T22:42
политика
джо байден
владимир путин
россия
сша
украина
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили выдвинутые президентом США Джо Байденом условия для переговоров с Россией по Украине."Байден заранее поставил Москве неприемлемые условия. При таком подходе к переговорам они превращаются в фарс", — отметил один из участников дискуссии."Президент США не хочет мира на Украине. Даже упрямый неонацист видит это", — считает Samsath."Байдену нужно перестать быть таким высокомерным и навязывать свою волю. Он должен договориться. Если американский лидер выдвигает те же старые условия, значит, это его спектакль и он не намерен вести переговоры о прекращении конфликта на Украине, который США разжигают с 2014 года", — поделилась мнением La Pasionaria.Накануне глава американского государства заявил, что не планирует никаких контактов с Путиным, но допустил такую возможность, если российский лидер "проявит интерес" к завершению боевых действий на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что хозяин Белого дома ставит неприемлемые условия для начала диалога между двумя державами. Кроме того, Вашингтон не признает новые территории в составе России, это "существенно осложняет" поиск общей почвы для взаимного обсуждения, уточнил он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221202/vsu-1835971656.html
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политика, джо байден, владимир путин, россия, сша, украина
Политика, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, США, Украина
21:53 02.12.2022 (обновлено: 22:42 02.12.2022)
 
Британцы резко ответили на условия Байдена для переговоров с Россией

Читатели Daily Mail резко раскритиковали Байдена за его условия для переговоров с Россией

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили выдвинутые президентом США Джо Байденом условия для переговоров с Россией по Украине.
"Президент России Владимир Путин не должен зря терять время на Байдена", — считает AverageJane.
"Байден заранее поставил Москве неприемлемые условия. При таком подходе к переговорам они превращаются в фарс", — отметил один из участников дискуссии.
"Президент США не хочет мира на Украине. Даже упрямый неонацист видит это", — считает Samsath.
"Байдену нужно перестать быть таким высокомерным и навязывать свою волю. Он должен договориться. Если американский лидер выдвигает те же старые условия, значит, это его спектакль и он не намерен вести переговоры о прекращении конфликта на Украине, который США разжигают с 2014 года", — поделилась мнением La Pasionaria.
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Накануне глава американского государства заявил, что не планирует никаких контактов с Путиным, но допустил такую возможность, если российский лидер "проявит интерес" к завершению боевых действий на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что хозяин Белого дома ставит неприемлемые условия для начала диалога между двумя державами. Кроме того, Вашингтон не признает новые территории в составе России, это "существенно осложняет" поиск общей почвы для взаимного обсуждения, уточнил он.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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