21:53 02.12.2022 (обновлено: 22:42 02.12.2022)
Британцы резко ответили на условия Байдена для переговоров с Россией
Читатели Daily Mail резко раскритиковали Байдена за его условия для переговоров с Россией
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили выдвинутые президентом США Джо Байденом условия для переговоров с Россией по Украине.
"Байден заранее поставил Москве неприемлемые условия. При таком подходе к переговорам они превращаются в фарс", — отметил один из участников дискуссии.
"Президент США не хочет мира на Украине. Даже упрямый неонацист видит это", — считает Samsath.
"Байдену нужно перестать быть таким высокомерным и навязывать свою волю. Он должен договориться. Если американский лидер выдвигает те же старые условия, значит, это его спектакль и он не намерен вести переговоры о прекращении конфликта на Украине, который США разжигают с 2014 года", — поделилась мнением La Pasionaria.
Накануне глава американского государства заявил, что не планирует никаких контактов с Путиным, но допустил такую возможность, если российский лидер "проявит интерес" к завершению боевых действий на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что хозяин Белого дома ставит неприемлемые условия для начала диалога между двумя державами. Кроме того, Вашингтон не признает новые территории в составе России, это "существенно осложняет" поиск общей почвы для взаимного обсуждения, уточнил он.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.