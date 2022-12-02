https://ria.ru/20221202/bayden-1836003829.html
Белый дом пояснил заявление Байдена о потенциальной встрече с Путиным
Белый дом пояснил заявление Байдена о потенциальной встрече с Путиным - РИА Новости, 02.12.2022
Белый дом пояснил заявление Байдена о потенциальной встрече с Путиным
Высказывание президента США Джо Байдена о возможности переговоров с Владимиром Путиным не означает, что он намерен сразу начать диалог, заявил координатор... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T20:47
2022-12-02T20:47
2022-12-02T22:31
в мире
администрация президента сша
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Высказывание президента США Джо Байдена о возможности переговоров с Владимиром Путиным не означает, что он намерен сразу начать диалог, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.Как пояснил Кирби, американский лидер не демонстрировал, что сейчас время для переговоров."Он постоянно говорил, что лишь президент (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский может определить, возможно ли и когда может вестись обсуждение урегулирования, какие для этого должны быть созданы условия и как оно будет выглядеть", — уточнил американский чиновник.Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон не видит со стороны украинского президента готовности к диалогу с Москвой. По его словам, Штаты продолжат поддерживать Киев и не будут насильно усаживать его за стол переговоров.Накануне Байден заявил, что не планирует никаких контактов с Владимиром Путиным, но допустил такую возможность, если российский лидер "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. При этом американский президент подчеркнул, что любые контакты возможны при условии консультаций США с партнерами по НАТО.В Кремле сочли выдвинутые Байденом условия неприемлемыми. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Вашингтон не признает новые территории в составе России, что "существенно осложняет" поиск общей почвы для взаимного обсуждения.Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия не уходит от контактов, но значимых идей пока не слышит.Москва проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин неоднократно называл ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, администрация президента сша, сша, джо байден, владимир путин, джон кирби, россия, франция
В мире, Администрация президента США, США, Джо Байден, Владимир Путин, Джон Кирби, Россия, Франция
20:47 02.12.2022 (обновлено: 22:31 02.12.2022)
Белый дом пояснил заявление Байдена о потенциальной встрече с Путиным
Белый дом: заявление Байдена не означает, что он готов к диалогу с Путиным прямо сейчас
ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Высказывание президента США Джо Байдена о возможности переговоров с Владимиром Путиным не означает, что он намерен сразу начать диалог, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.
"Президент был очень последователен, <...> он все время говорит то, что имеет в виду, и это не изменилось. Вы слышали его, он вчера все четко сказал, у него нет намерения говорить с Путиным прямо сейчас", — сказал представитель Белого дома.
Как пояснил Кирби, американский лидер не демонстрировал, что сейчас время для переговоров.
"Он постоянно говорил, что лишь президент (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский может определить, возможно ли и когда может вестись обсуждение урегулирования, какие для этого должны быть созданы условия и как оно будет выглядеть", — уточнил американский чиновник.
Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон не видит со стороны украинского президента готовности к диалогу с Москвой. По его словам, Штаты продолжат поддерживать Киев и не будут насильно усаживать его за стол переговоров.
Накануне Байден заявил, что не планирует никаких контактов с Владимиром Путиным, но допустил такую возможность, если российский лидер "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. При этом американский президент подчеркнул, что любые контакты возможны при условии консультаций США с партнерами по НАТО
.
В Кремле сочли выдвинутые Байденом условия неприемлемыми. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Вашингтон не признает новые территории в составе России, что "существенно осложняет" поиск общей почвы для взаимного обсуждения.
Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров
, Россия не уходит от контактов, но значимых идей пока не слышит.
Москва проводит военную операцию на Украине
с 24 февраля. Владимир Путин
неоднократно называл ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание гарантий безопасности для России.