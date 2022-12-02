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Russian Film Festival впервые пройдет в Таиланде - РИА Новости, 02.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221202/bangkok-1835818759.html
Russian Film Festival впервые пройдет в Таиланде
Russian Film Festival впервые пройдет в Таиланде - РИА Новости, 02.12.2022
Russian Film Festival впервые пройдет в Таиланде
Russian Film Festival впервые пройдет в Бангкоке (Таиланд) 2-4 декабря, сообщает "Роскино". РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:14
2022-12-02T12:14
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Russian Film Festival впервые пройдет в Бангкоке (Таиланд) 2-4 декабря, сообщает "Роскино"."Мы рады впервые организовать Russian Film Festival в Королевстве Таиланд. Эта страна является, пожалуй, одной из самых кинематографичных. Сюда приезжает много международных съемочных групп. Местная аудитория очень любит кино, и мы хотим показать тайским зрителям разнообразие российского современного кинематографа", — сказала гендиректор "Роскино" Инна Шалыто.Она отметила, что в 2022 году дипломатическим отношениям России и Таиланда исполняется 125 лет.В программе Russian Film Festival драма "Одна", основанная на реальных событиях, комедия "Хочу замуж". Также киноманы увидят "более ранние картины российских режиссеров – sci-fi триллер "Спутник" и балетную драму "Большой". Юным зрителям представят анимационный сериал "Три Кота". Russian Film Festival – дни российского кино за рубежом, которые проводятся "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ с 2020 года. Основная цель RFF – знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента.
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новости культуры, кино и сериалы, таиланд, россия, бангкок, роскино, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Таиланд, Россия, Бангкок, Роскино, что посмотреть
12:14 02.12.2022
 
Russian Film Festival впервые пройдет в Таиланде

Драмы, комедию и триллер покажут на Russian Film Festival в Бангкоке, сообщает "Роскино"

© Фото : официальный сайт фильмаКадр из фильма Валерия Тодоровского "Большой"
Кадр из фильма Валерия Тодоровского Большой - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : официальный сайт фильма
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Russian Film Festival впервые пройдет в Бангкоке (Таиланд) 2-4 декабря, сообщает "Роскино".
"Мы рады впервые организовать Russian Film Festival в Королевстве Таиланд. Эта страна является, пожалуй, одной из самых кинематографичных. Сюда приезжает много международных съемочных групп. Местная аудитория очень любит кино, и мы хотим показать тайским зрителям разнообразие российского современного кинематографа", — сказала гендиректор "Роскино" Инна Шалыто.
Она отметила, что в 2022 году дипломатическим отношениям России и Таиланда исполняется 125 лет.
В программе Russian Film Festival драма "Одна", основанная на реальных событиях, комедия "Хочу замуж". Также киноманы увидят "более ранние картины российских режиссеров – sci-fi триллер "Спутник" и балетную драму "Большой". Юным зрителям представят анимационный сериал "Три Кота".
Russian Film Festival – дни российского кино за рубежом, которые проводятся "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ с 2020 года. Основная цель RFF – знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента.
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КультураНовости культурыКино и сериалыТаиландРоссияБангкокРоскиночто посмотреть
 
 
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