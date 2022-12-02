https://ria.ru/20221202/bangkok-1835818759.html

Russian Film Festival впервые пройдет в Таиланде

Russian Film Festival впервые пройдет в Таиланде - РИА Новости, 02.12.2022

Russian Film Festival впервые пройдет в Таиланде

Russian Film Festival впервые пройдет в Бангкоке (Таиланд) 2-4 декабря, сообщает "Роскино". РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:14

2022-12-02T12:14

2022-12-02T12:14

культура

новости культуры

кино и сериалы

таиланд

россия

бангкок

роскино

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149415/73/1494157387_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_19157125d5b7ff8e01c292f04fd17b78.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Russian Film Festival впервые пройдет в Бангкоке (Таиланд) 2-4 декабря, сообщает "Роскино"."Мы рады впервые организовать Russian Film Festival в Королевстве Таиланд. Эта страна является, пожалуй, одной из самых кинематографичных. Сюда приезжает много международных съемочных групп. Местная аудитория очень любит кино, и мы хотим показать тайским зрителям разнообразие российского современного кинематографа", — сказала гендиректор "Роскино" Инна Шалыто.Она отметила, что в 2022 году дипломатическим отношениям России и Таиланда исполняется 125 лет.В программе Russian Film Festival драма "Одна", основанная на реальных событиях, комедия "Хочу замуж". Также киноманы увидят "более ранние картины российских режиссеров – sci-fi триллер "Спутник" и балетную драму "Большой". Юным зрителям представят анимационный сериал "Три Кота". Russian Film Festival – дни российского кино за рубежом, которые проводятся "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ с 2020 года. Основная цель RFF – знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента.

https://ria.ru/20221202/kino-1835705181.html

таиланд

россия

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, таиланд, россия, бангкок, роскино, что посмотреть