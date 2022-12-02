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Школьный автопарк Смоленской области пополнился новыми автобусами - РИА Новости, 02.12.2022
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Смоленская область
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Школьный автопарк Смоленской области пополнился новыми автобусами
Школьный автопарк Смоленской области пополнился новыми автобусами - РИА Новости, 02.12.2022
Школьный автопарк Смоленской области пополнился новыми автобусами
Образовательные организации Смоленской области получили 39 новых автобусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:53
2022-12-02T10:53
смоленская область
алексей островский
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СМОЛЕНСК, 2 дек – РИА Новости. Образовательные организации Смоленской области получили 39 новых автобусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации."В течение ряда последних лет школам региона уже переданы 320 автобусов, причем, 46 из них, несмотря на крайне напряженный бюджет, были приобретены за счет областных средств. Мы очень рады, что имеем возможность передать еще 39 автобусов", – сказал губернатор на церемонии передачи ключей от техники, слова которого цитирует пресс-служба.Он отметил, что администрация области ведет активную работу по обеспечению школ транспортными средствами для перевозки учеников."Для нас крайне важно, чтобы дети утром ехали школу, а потом обратно, в комфортабельных, а главное – безопасных условиях. Я низко кланяюсь всем педагогическим коллективам, которые дают знания смоленским детям. Спасибо вам большое!", – сказал Островский.
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алексей островский
Смоленская область, Алексей Островский
10:53 02.12.2022
 

Школьный автопарк Смоленской области пополнился новыми автобусами

© Фото : VK/Губернатор Смоленской области Алексей ОстровскийШкольный автопарк Смоленской области пополнился новыми автобусам
Школьный автопарк Смоленской области пополнился новыми автобусам - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : VK/Губернатор Смоленской области Алексей Островский
Школьный автопарк Смоленской области пополнился новыми автобусам
Читать ria.ru в
СМОЛЕНСК, 2 дек – РИА Новости. Образовательные организации Смоленской области получили 39 новых автобусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
"В течение ряда последних лет школам региона уже переданы 320 автобусов, причем, 46 из них, несмотря на крайне напряженный бюджет, были приобретены за счет областных средств. Мы очень рады, что имеем возможность передать еще 39 автобусов", – сказал губернатор на церемонии передачи ключей от техники, слова которого цитирует пресс-служба.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
5 сентября, 10:31Смоленская область
Островский: смоленские власти помогут молодежи добиться успеха в карьере
Он отметил, что администрация области ведет активную работу по обеспечению школ транспортными средствами для перевозки учеников.
"Для нас крайне важно, чтобы дети утром ехали школу, а потом обратно, в комфортабельных, а главное – безопасных условиях. Я низко кланяюсь всем педагогическим коллективам, которые дают знания смоленским детям. Спасибо вам большое!", – сказал Островский.
 
Смоленская областьАлексей Островский
 
 
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