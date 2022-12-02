https://ria.ru/20221202/avtopark-1835790221.html
Школьный автопарк Смоленской области пополнился новыми автобусами
Школьный автопарк Смоленской области пополнился новыми автобусами - РИА Новости, 02.12.2022
Школьный автопарк Смоленской области пополнился новыми автобусами
Образовательные организации Смоленской области получили 39 новых автобусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:53
2022-12-02T10:53
2022-12-02T10:53
смоленская область
алексей островский
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СМОЛЕНСК, 2 дек – РИА Новости. Образовательные организации Смоленской области получили 39 новых автобусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации."В течение ряда последних лет школам региона уже переданы 320 автобусов, причем, 46 из них, несмотря на крайне напряженный бюджет, были приобретены за счет областных средств. Мы очень рады, что имеем возможность передать еще 39 автобусов", – сказал губернатор на церемонии передачи ключей от техники, слова которого цитирует пресс-служба.Он отметил, что администрация области ведет активную работу по обеспечению школ транспортными средствами для перевозки учеников."Для нас крайне важно, чтобы дети утром ехали школу, а потом обратно, в комфортабельных, а главное – безопасных условиях. Я низко кланяюсь всем педагогическим коллективам, которые дают знания смоленским детям. Спасибо вам большое!", – сказал Островский.
https://ria.ru/20220905/karera-1814458711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей островский
Смоленская область, Алексей Островский
СМОЛЕНСК, 2 дек – РИА Новости. Образовательные организации Смоленской области получили 39 новых автобусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
"В течение ряда последних лет школам региона уже переданы 320 автобусов, причем, 46 из них, несмотря на крайне напряженный бюджет, были приобретены за счет областных средств. Мы очень рады, что имеем возможность передать еще 39 автобусов", – сказал губернатор на церемонии передачи ключей от техники, слова которого цитирует пресс-служба.
Он отметил, что администрация области ведет активную работу по обеспечению школ транспортными средствами для перевозки учеников.
"Для нас крайне важно, чтобы дети утром ехали школу, а потом обратно, в комфортабельных, а главное – безопасных условиях. Я низко кланяюсь всем педагогическим коллективам, которые дают знания смоленским детям. Спасибо вам большое!", – сказал Островский
.