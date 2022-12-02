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В Салавате загорелся автобус с 50 пассажирами
В Салавате загорелся автобус с 50 пассажирами - РИА Новости, 02.12.2022
В Салавате загорелся автобус с 50 пассажирами
Автобус с 50 пассажирами загорелся в башкирском городе Салават, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T07:51
2022-12-02T07:51
2022-12-02T10:28
происшествия
салават
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
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УФА, 2 дек — РИА Новости. Автобус с 50 пассажирами загорелся в башкирском городе Салават, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.Городской автобус загорелся в 7:02 (5:02 мск) на остановке "Три богатыря". На место приехали пожарные МЧС, предприятия "Газпром нефтехим Салават" и сотрудники городского управления по делам ЧС, которые сразу приступили к тушению.
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происшествия, салават, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром
Происшествия, Салават, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром
07:51 02.12.2022 (обновлено: 10:28 02.12.2022)
В Салавате загорелся автобус с 50 пассажирами
В Салавате загорелся автобус с 50 пассажирами, никто не пострадал