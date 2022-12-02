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В Салавате загорелся автобус с 50 пассажирами

В Салавате загорелся автобус с 50 пассажирами - РИА Новости, 02.12.2022

В Салавате загорелся автобус с 50 пассажирами

Автобус с 50 пассажирами загорелся в башкирском городе Салават, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T07:51

2022-12-02T07:51

2022-12-02T10:28

происшествия

салават

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

газпром

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УФА, 2 дек — РИА Новости. Автобус с 50 пассажирами загорелся в башкирском городе Салават, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.Городской автобус загорелся в 7:02 (5:02 мск) на остановке "Три богатыря". На место приехали пожарные МЧС, предприятия "Газпром нефтехим Салават" и сотрудники городского управления по делам ЧС, которые сразу приступили к тушению.

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салават

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происшествия, салават, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром