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В Салавате загорелся автобус с 50 пассажирами - РИА Новости, 02.12.2022
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В Салавате загорелся автобус с 50 пассажирами
В Салавате загорелся автобус с 50 пассажирами - РИА Новости, 02.12.2022
В Салавате загорелся автобус с 50 пассажирами
Автобус с 50 пассажирами загорелся в башкирском городе Салават, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T07:51
2022-12-02T10:28
происшествия
салават
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
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УФА, 2 дек — РИА Новости. Автобус с 50 пассажирами загорелся в башкирском городе Салават, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.Городской автобус загорелся в 7:02 (5:02 мск) на остановке "Три богатыря". На место приехали пожарные МЧС, предприятия "Газпром нефтехим Салават" и сотрудники городского управления по делам ЧС, которые сразу приступили к тушению.
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происшествия, салават, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром
Происшествия, Салават, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром
07:51 02.12.2022 (обновлено: 10:28 02.12.2022)
 
В Салавате загорелся автобус с 50 пассажирами

В Салавате загорелся автобус с 50 пассажирами, никто не пострадал

© Фото : ГУ МЧС по по Республике БашкортостанНа месте возгорания автобуса в городе Салават
На месте возгорания автобуса в городе Салават - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : ГУ МЧС по по Республике Башкортостан
На месте возгорания автобуса в городе Салават
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УФА, 2 дек — РИА Новости. Автобус с 50 пассажирами загорелся в башкирском городе Салават, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"По предварительной информации, в автобусе находилось около 50 пассажиров, которые самостоятельно вышли, пострадавших нет. К месту происшествия направлен дополнительный автобус для дальнейшего следования по маршруту. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России", — говорится в релизе.
Городской автобус загорелся в 7:02 (5:02 мск) на остановке "Три богатыря". На место приехали пожарные МЧС, предприятия "Газпром нефтехим Салават" и сотрудники городского управления по делам ЧС, которые сразу приступили к тушению.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 10:32
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ПроисшествияСалаватРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Газпром
 
 
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