https://ria.ru/20221202/ataka-1835857826.html

В ЛНР сдались в плен 11 украинских военных

В ЛНР сдались в плен 11 украинских военных - РИА Новости, 02.12.2022

В ЛНР сдались в плен 11 украинских военных

В Луганской Народной Республике, на красно-лиманском направлении, за сутки сдались в плен 11 военных Украины, еще более 100 человек противник потерял убитыми и... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:32

2022-12-02T13:32

2022-12-02T14:11

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. В Луганской Народной Республике, на красно-лиманском направлении, за сутки сдались в плен 11 военных Украины, еще более 100 человек противник потерял убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.На красно-лиманском направлении, отметили в Минобороны, было нанесено поражение трем ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки в направлении Червонопоповки в ЛНР."В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке.На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвана попытка двух ротных тактических групп войск Украины атаковать из района населенного пункта Котляровка Харьковской области. "За сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля "Козак", - отметили в ведомстве.

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Минобороны РФ о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении На Краснолиманском направлении нанесено поражение 3 ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки в направлении Червонопоповки. Подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен. 2022-12-02T13:32 true PT4M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, в мире