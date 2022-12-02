Рейтинг@Mail.ru
Ассанж обратился в ЕСПЧ для обжалования экстрадиции в США - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/assanzh-1836002003.html
Ассанж обратился в ЕСПЧ для обжалования экстрадиции в США
Ассанж обратился в ЕСПЧ для обжалования экстрадиции в США - РИА Новости, 02.12.2022
Ассанж обратился в ЕСПЧ для обжалования экстрадиции в США
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы обжаловать экстрадицию из Великобритании в США, сообщило... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T20:37
2022-12-02T21:18
в мире
сша
wikileaks
европейский суд по правам человека (еспч)
джулиан ассанж
великобритания
багдад (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137027/24/1370272461_0:70:2892:1697_1920x0_80_0_0_0900e6a3176fbd977dcb0520764db94c.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы обжаловать экстрадицию из Великобритании в США, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление суда.В Соединенных Штатах Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения. Его обвинили в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас 51-летний австралиец пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции.Ассанж приобрел известность в 2006 году из-за работы над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010-м он предал огласке видеоматериал американских военных. На кадрах можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.В 2010-м WikiLeaks начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) состоялась 17 апреля 2012 года.
https://ria.ru/20221128/assanzh-1834847799.html
https://ria.ru/20221013/assanzh-1823664303.html
сша
великобритания
багдад (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137027/24/1370272461_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_81eda0703d3ab7bd94253e734779b72a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, wikileaks, европейский суд по правам человека (еспч), джулиан ассанж, великобритания, багдад (город)
В мире, США, WikiLeaks, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Джулиан Ассанж, Великобритания, Багдад (город)
20:37 02.12.2022 (обновлено: 21:18 02.12.2022)
 
Ассанж обратился в ЕСПЧ для обжалования экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Ассанж обратился в ЕСПЧ для обжалования экстрадиции из Британии в США

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы обжаловать экстрадицию из Великобритании в США, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление суда.

"Мы подтверждаем, что заявление получено", — говорится в публикации.

В Соединенных Штатах Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения. Его обвинили в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас 51-летний австралиец пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции.
Ассанж приобрел известность в 2006 году из-за работы над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010-м он предал огласке видеоматериал американских военных. На кадрах можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
Сторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время заседания суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 18:10
Опубликовавшие материалы Ассанжа СМИ призвали США снять с него обвинения
В 2010-м WikiLeaks начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) состоялась 17 апреля 2012 года.
Участник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 12:33
Ассанж стал одним из трех финалистов среди кандидатов на премию Сахарова
 
В миреСШАWikiLeaksЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Джулиан АссанжВеликобританияБагдад (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала