https://ria.ru/20221202/assanzh-1836002003.html

Ассанж обратился в ЕСПЧ для обжалования экстрадиции в США

Ассанж обратился в ЕСПЧ для обжалования экстрадиции в США - РИА Новости, 02.12.2022

Ассанж обратился в ЕСПЧ для обжалования экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы обжаловать экстрадицию из Великобритании в США, сообщило... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T20:37

2022-12-02T20:37

2022-12-02T21:18

в мире

сша

wikileaks

европейский суд по правам человека (еспч)

джулиан ассанж

великобритания

багдад (город)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы обжаловать экстрадицию из Великобритании в США, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление суда.В Соединенных Штатах Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения. Его обвинили в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас 51-летний австралиец пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции.Ассанж приобрел известность в 2006 году из-за работы над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010-м он предал огласке видеоматериал американских военных. На кадрах можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.В 2010-м WikiLeaks начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) состоялась 17 апреля 2012 года.

https://ria.ru/20221128/assanzh-1834847799.html

https://ria.ru/20221013/assanzh-1823664303.html

сша

великобритания

багдад (город)

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в мире, сша, wikileaks, европейский суд по правам человека (еспч), джулиан ассанж, великобритания, багдад (город)