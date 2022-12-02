https://ria.ru/20221202/arest-1835932873.html

Следствие попросило арестовать замглавы ГУМЧС по Москве

Следствие попросило арестовать замглавы ГУМЧС по Москве - РИА Новости, 02.12.2022

Следствие попросило арестовать замглавы ГУМЧС по Москве

Следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте заместителя начальника главного управления МЧС РФ по Москве - главного государственного... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:40

2022-12-02T16:40

2022-12-02T16:40

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте заместителя начальника главного управления МЧС РФ по Москве - главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Зотову Сергею Юрьевичу меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Заседание пройдет сегодня.О задержании Зотова источник РИА Новости сообщил накануне: чиновнику от спасательного ведомства вменяется получение взятки в значительном размере и грозит до 6 лет лишения свободы.Официальными комментариями следствия агентства пока не располагает. Детальная фабула неизвестна.

https://ria.ru/20221201/zotov-1835543067.html

https://ria.ru/20221121/korruptsiya-1833151264.html

москва

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)