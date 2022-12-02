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Следствие попросило арестовать замглавы ГУМЧС по Москве - РИА Новости, 02.12.2022
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Следствие попросило арестовать замглавы ГУМЧС по Москве
Следствие попросило арестовать замглавы ГУМЧС по Москве - РИА Новости, 02.12.2022
Следствие попросило арестовать замглавы ГУМЧС по Москве
Следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте заместителя начальника главного управления МЧС РФ по Москве - главного государственного... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:40
2022-12-02T16:40
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте заместителя начальника главного управления МЧС РФ по Москве - главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Зотову Сергею Юрьевичу меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Заседание пройдет сегодня.О задержании Зотова источник РИА Новости сообщил накануне: чиновнику от спасательного ведомства вменяется получение взятки в значительном размере и грозит до 6 лет лишения свободы.Официальными комментариями следствия агентства пока не располагает. Детальная фабула неизвестна.
https://ria.ru/20221201/zotov-1835543067.html
https://ria.ru/20221121/korruptsiya-1833151264.html
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Дарья Буймова
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:40 02.12.2022
 
Следствие попросило арестовать замглавы ГУМЧС по Москве

Следствие попросило арестовать замглавы ГУМЧС по Москве Зотова

© Фото : Информационный центр правительства МосквыГлавный государственный инспектор по маломерным судам г. Москвы Сергей Зотов
Главный государственный инспектор по маломерным судам г. Москвы Сергей Зотов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : Информационный центр правительства Москвы
Главный государственный инспектор по маломерным судам г. Москвы Сергей Зотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте заместителя начальника главного управления МЧС РФ по Москве - главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Зотову Сергею Юрьевичу меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Заседание пройдет сегодня.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
1 декабря, 13:20
Источники сообщили о задержании замначальника ГУМЧС Москвы Зотова
О задержании Зотова источник РИА Новости сообщил накануне: чиновнику от спасательного ведомства вменяется получение взятки в значительном размере и грозит до 6 лет лишения свободы.
Официальными комментариями следствия агентства пока не располагает. Детальная фабула неизвестна.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 17:17
Бывшего первого замгубернатора Ульяновской области осудят за коррупцию
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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