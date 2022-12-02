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На Ямале загорелся ангар с газовыми баллонами - РИА Новости, 02.12.2022
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На Ямале загорелся ангар с газовыми баллонами
На Ямале загорелся ангар с газовыми баллонами - РИА Новости, 02.12.2022
На Ямале загорелся ангар с газовыми баллонами
Ангар с газовыми баллонами загорелся в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T07:28
2022-12-02T07:39
происшествия
губкинский
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Ангар с газовыми баллонами загорелся в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 6.40 (4.40) поступила информация о пожаре в промзоне в городе Губкинский. По прибытию было установлено, что горит ангар, внутри находятся баллоны с кислородом и пропаном. В 6.52 (4.52 мск) произошло частичное обрушение кровли. На данный момент площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, в тушении принимают участие 45 человек и семь единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в МЧС.
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происшествия, губкинский, ямал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Губкинский, Ямал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:28 02.12.2022 (обновлено: 07:39 02.12.2022)
 
На Ямале загорелся ангар с газовыми баллонами

На Ямале в городе Губкинский загорелся ангар с газовыми баллонами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГород Губкинский на Ямале
Город Губкинский на Ямале - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Город Губкинский на Ямале. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Ангар с газовыми баллонами загорелся в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 6.40 (4.40) поступила информация о пожаре в промзоне в городе Губкинский. По прибытию было установлено, что горит ангар, внутри находятся баллоны с кислородом и пропаном. В 6.52 (4.52 мск) произошло частичное обрушение кровли. На данный момент площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Газовый баллон. Архив
7 июня, 10:13В России
В Нижегородской области в жилом доме взорвался газовый баллон
По его словам, в тушении принимают участие 45 человек и семь единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в МЧС.
 
ПроисшествияГубкинскийЯмалМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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