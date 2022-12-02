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На Ямале загорелся ангар с газовыми баллонами

На Ямале загорелся ангар с газовыми баллонами - РИА Новости, 02.12.2022

На Ямале загорелся ангар с газовыми баллонами

Ангар с газовыми баллонами загорелся в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T07:28

2022-12-02T07:28

2022-12-02T07:39

происшествия

губкинский

ямал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Ангар с газовыми баллонами загорелся в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 6.40 (4.40) поступила информация о пожаре в промзоне в городе Губкинский. По прибытию было установлено, что горит ангар, внутри находятся баллоны с кислородом и пропаном. В 6.52 (4.52 мск) произошло частичное обрушение кровли. На данный момент площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, в тушении принимают участие 45 человек и семь единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в МЧС.

https://radiosputnik.ria.ru/20220607/ballon-1793663123.html

губкинский

ямал

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происшествия, губкинский, ямал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)