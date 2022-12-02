https://ria.ru/20221202/ambar-1835761368.html
На Ямале загорелся ангар с газовыми баллонами
На Ямале загорелся ангар с газовыми баллонами - РИА Новости, 02.12.2022
На Ямале загорелся ангар с газовыми баллонами
Ангар с газовыми баллонами загорелся в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T07:28
2022-12-02T07:28
2022-12-02T07:39
происшествия
губкинский
ямал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148860/88/1488608890_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c1d0ad500e366d8a405bb83b91993cb1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Ангар с газовыми баллонами загорелся в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 6.40 (4.40) поступила информация о пожаре в промзоне в городе Губкинский. По прибытию было установлено, что горит ангар, внутри находятся баллоны с кислородом и пропаном. В 6.52 (4.52 мск) произошло частичное обрушение кровли. На данный момент площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, в тушении принимают участие 45 человек и семь единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в МЧС.
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/ballon-1793663123.html
губкинский
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148860/88/1488608890_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_57db5c274f1acb2e4b2a862a27ced3d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, губкинский, ямал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Губкинский, Ямал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:28 02.12.2022 (обновлено: 07:39 02.12.2022)
На Ямале загорелся ангар с газовыми баллонами
На Ямале в городе Губкинский загорелся ангар с газовыми баллонами