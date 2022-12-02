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Умер американский актер сериала "Оранжевый — хит сезона" Брэд Уильям Хэнке
Умер американский актер сериала "Оранжевый — хит сезона" Брэд Уильям Хэнке - РИА Новости, 02.12.2022
Умер американский актер сериала "Оранжевый — хит сезона" Брэд Уильям Хэнке
Американский актер сериала "Оранжевый - хит сезона" Брэд Уильям Хэнке скончался на 57-м году жизни, сообщило издание Variety со ссылкой на представителя актера. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:13
2022-12-02T15:13
2022-12-02T15:13
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Американский актер сериала "Оранжевый - хит сезона" Брэд Уильям Хэнке скончался на 57-м году жизни, сообщило издание Variety со ссылкой на представителя актера.Как отметил представитель Хэнке, актер умер во вторник, но причина не уточняется.Как отмечает издание, Хэнке до 1994 года профессионально занимался футболом, но, получив травму, бросил и начал актерскую карьеру.Хэнке известен ролью охранника Дези Пискателлы в сериале от Netflix "Оранжевый - хит сезона". Кроме того, актер снимался в сериалах "Возвращение в Калифорнию", "Правосудие", "Остаться в живых" и "Декстер".
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Умер американский актер сериала "Оранжевый — хит сезона" Брэд Уильям Хэнке
Актер из сериала "Оранжевый — хит сезона" Брэд Уильям Хэнке умер в возрасте 56 лет