https://ria.ru/20221202/akter-1835753039.html

СМИ: в Нью-Йорке на улице нашли мертвым актера из фильма "Зеленая книга"

СМИ: в Нью-Йорке на улице нашли мертвым актера из фильма "Зеленая книга" - РИА Новости, 02.12.2022

СМИ: в Нью-Йорке на улице нашли мертвым актера из фильма "Зеленая книга"

Неизвестный мужчина, тело которого нашли на улице в Нью-Йорке, оказался актером Фрэнком Валлелонгой, который снимался в фильме "Зеленая книга", посвященном... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T02:46

2022-12-02T02:46

2022-12-02T02:52

вигго мортенсен

нью-йорк (город)

сша

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Неизвестный мужчина, тело которого нашли на улице в Нью-Йорке, оказался актером Фрэнком Валлелонгой, который снимался в фильме "Зеленая книга", посвященном приключениям его отца Фрэнка Валлелонги-старшего, сообщает издание Deadline.Неопознанное тело было обнаружено рано утром в понедельник в районе Бронкса. Полиция не установила причину смерти ввиду отсутствия явных признаков повреждений. Личность Валлелонги установлена только в четверг.Расследование смерти Валлелонги продолжается, в его рамках уже предъявлено обвинение в сокрытии тела.Фильм "Зеленая книга" (2018) рассказывает реальную историю путешествия по югу США известного джазового пианиста Дона Ширли и гангстера Фрэнка Валлелонги по кличке Тони Болтун в исполнении Вигго Мортенсена. Фрэнк Валлелонга-младший сыграл в картине роль своего дяди Руди Валлелонги.Фильм получил три премии "Оскар", в том числе за лучший сценарий.

https://ria.ru/20221123/gameofthrones-1833659977.html

https://ria.ru/20221111/konroy-1830958333.html

нью-йорк (город)

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вигго мортенсен, нью-йорк (город), сша