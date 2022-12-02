https://ria.ru/20221202/akter-1835753039.html
СМИ: в Нью-Йорке на улице нашли мертвым актера из фильма "Зеленая книга"
СМИ: в Нью-Йорке на улице нашли мертвым актера из фильма "Зеленая книга" - РИА Новости, 02.12.2022
СМИ: в Нью-Йорке на улице нашли мертвым актера из фильма "Зеленая книга"
Неизвестный мужчина, тело которого нашли на улице в Нью-Йорке, оказался актером Фрэнком Валлелонгой, который снимался в фильме "Зеленая книга", посвященном... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T02:46
2022-12-02T02:46
2022-12-02T02:52
вигго мортенсен
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Неизвестный мужчина, тело которого нашли на улице в Нью-Йорке, оказался актером Фрэнком Валлелонгой, который снимался в фильме "Зеленая книга", посвященном приключениям его отца Фрэнка Валлелонги-старшего, сообщает издание Deadline.Неопознанное тело было обнаружено рано утром в понедельник в районе Бронкса. Полиция не установила причину смерти ввиду отсутствия явных признаков повреждений. Личность Валлелонги установлена только в четверг.Расследование смерти Валлелонги продолжается, в его рамках уже предъявлено обвинение в сокрытии тела.Фильм "Зеленая книга" (2018) рассказывает реальную историю путешествия по югу США известного джазового пианиста Дона Ширли и гангстера Фрэнка Валлелонги по кличке Тони Болтун в исполнении Вигго Мортенсена. Фрэнк Валлелонга-младший сыграл в картине роль своего дяди Руди Валлелонги.Фильм получил три премии "Оскар", в том числе за лучший сценарий.
https://ria.ru/20221123/gameofthrones-1833659977.html
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вигго мортенсен, нью-йорк (город), сша
Вигго Мортенсен, Нью-Йорк (город), США
02:46 02.12.2022 (обновлено: 02:52 02.12.2022)
СМИ: в Нью-Йорке на улице нашли мертвым актера из фильма "Зеленая книга"
Deadline: в Нью-Йорке на улице обнаружили мертвым актера Фрэнка Валлелонгу