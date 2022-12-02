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Глава Смоленщины поручил расширить агроярмарки выходного дня - РИА Новости, 02.12.2022
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Смоленская область
https://ria.ru/20221202/agroyarmarki-1835953879.html
Глава Смоленщины поручил расширить агроярмарки выходного дня
Глава Смоленщины поручил расширить агроярмарки выходного дня - РИА Новости, 02.12.2022
Глава Смоленщины поручил расширить агроярмарки выходного дня
Глава Смоленской области Алексей Островский дал поручение проработать возможное расширение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в том или ином формате,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:27
2022-12-02T17:28
смоленская область
алексей островский
ярмарки
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СМОЛЕНСК, 2 дек - РИА Новости. Глава Смоленской области Алексей Островский дал поручение проработать возможное расширение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в том или ином формате, сообщает пресс-служба областной администрации.Губернатор дал это поручение по итогам посещения выставочной экспозиции продукции смоленских аграриев, развернутой на территории культурно–досугового центра "Губернский"."Надо проработать расширенный формат ярмарок. Если практически все сельхозтоваропроизводители так за них благодарят региональные власти, и они настолько увеличивают объем сбыта продукции, – это и для всех агропроизводителей выгодно, и для покупателей с учетом шаговой доступности и сниженным ценам на продукцию. Хорошо, что при поддержке администрации области для некоторых сельхозтоваропроизводителей решена проблема выхода в федеральные сети.Необходимо продолжать вести эту работу", - сказал Островский, слова которого цитирует пресс- служба.
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алексей островский, ярмарки
Смоленская область, Алексей Островский, ярмарки
17:27 02.12.2022 (обновлено: 17:28 02.12.2022)
 

Глава Смоленщины поручил расширить агроярмарки выходного дня

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой администрации Смоленской областиВрио губернатора Смоленской области Алексей Островский. Архивное фото
Врио губернатора Смоленской области Алексей Островский. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой администрации Смоленской области
Врио губернатора Смоленской области Алексей Островский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СМОЛЕНСК, 2 дек - РИА Новости. Глава Смоленской области Алексей Островский дал поручение проработать возможное расширение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в том или ином формате, сообщает пресс-служба областной администрации.
Губернатор дал это поручение по итогам посещения выставочной экспозиции продукции смоленских аграриев, развернутой на территории культурно–досугового центра "Губернский".
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
1 декабря, 14:45Смоленская область
Островский: к проведению новогодних мероприятий нужно подойти разумно
"Надо проработать расширенный формат ярмарок. Если практически все сельхозтоваропроизводители так за них благодарят региональные власти, и они настолько увеличивают объем сбыта продукции, – это и для всех агропроизводителей выгодно, и для покупателей с учетом шаговой доступности и сниженным ценам на продукцию. Хорошо, что при поддержке администрации области для некоторых сельхозтоваропроизводителей решена проблема выхода в федеральные сети.
Необходимо продолжать вести эту работу", - сказал Островский, слова которого цитирует пресс- служба.
 
Смоленская областьАлексей Островскийярмарки
 
 
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