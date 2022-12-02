https://ria.ru/20221202/agroyarmarki-1835953879.html
Глава Смоленщины поручил расширить агроярмарки выходного дня
Глава Смоленщины поручил расширить агроярмарки выходного дня - РИА Новости, 02.12.2022
Глава Смоленщины поручил расширить агроярмарки выходного дня
Глава Смоленской области Алексей Островский дал поручение проработать возможное расширение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в том или ином формате,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:27
2022-12-02T17:27
2022-12-02T17:28
смоленская область
алексей островский
ярмарки
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СМОЛЕНСК, 2 дек - РИА Новости. Глава Смоленской области Алексей Островский дал поручение проработать возможное расширение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в том или ином формате, сообщает пресс-служба областной администрации.Губернатор дал это поручение по итогам посещения выставочной экспозиции продукции смоленских аграриев, развернутой на территории культурно–досугового центра "Губернский"."Надо проработать расширенный формат ярмарок. Если практически все сельхозтоваропроизводители так за них благодарят региональные власти, и они настолько увеличивают объем сбыта продукции, – это и для всех агропроизводителей выгодно, и для покупателей с учетом шаговой доступности и сниженным ценам на продукцию. Хорошо, что при поддержке администрации области для некоторых сельхозтоваропроизводителей решена проблема выхода в федеральные сети.Необходимо продолжать вести эту работу", - сказал Островский, слова которого цитирует пресс- служба.
https://ria.ru/20221201/ostrovskiy-1835575217.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей островский, ярмарки
Смоленская область, Алексей Островский, ярмарки
СМОЛЕНСК, 2 дек - РИА Новости. Глава Смоленской области Алексей Островский дал поручение проработать возможное расширение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в том или ином формате, сообщает пресс-служба областной администрации.
Губернатор дал это поручение по итогам посещения выставочной экспозиции продукции смоленских аграриев, развернутой на территории культурно–досугового центра "Губернский".
"Надо проработать расширенный формат ярмарок. Если практически все сельхозтоваропроизводители так за них благодарят региональные власти, и они настолько увеличивают объем сбыта продукции, – это и для всех агропроизводителей выгодно, и для покупателей с учетом шаговой доступности и сниженным ценам на продукцию. Хорошо, что при поддержке администрации области для некоторых сельхозтоваропроизводителей решена проблема выхода в федеральные сети.
Необходимо продолжать вести эту работу", - сказал Островский
, слова которого цитирует пресс- служба.