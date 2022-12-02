https://ria.ru/20221202/agroyarmarki-1835953879.html

Глава Смоленщины поручил расширить агроярмарки выходного дня

Глава Смоленщины поручил расширить агроярмарки выходного дня - РИА Новости, 02.12.2022

Глава Смоленщины поручил расширить агроярмарки выходного дня

Глава Смоленской области Алексей Островский дал поручение проработать возможное расширение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в том или ином формате,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:27

2022-12-02T17:27

2022-12-02T17:28

смоленская область

алексей островский

ярмарки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106957/35/1069573547_0:763:2179:1989_1920x0_80_0_0_ba9aa9f3cd85841cdd8a143b8b27cbd9.jpg

СМОЛЕНСК, 2 дек - РИА Новости. Глава Смоленской области Алексей Островский дал поручение проработать возможное расширение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в том или ином формате, сообщает пресс-служба областной администрации.Губернатор дал это поручение по итогам посещения выставочной экспозиции продукции смоленских аграриев, развернутой на территории культурно–досугового центра "Губернский"."Надо проработать расширенный формат ярмарок. Если практически все сельхозтоваропроизводители так за них благодарят региональные власти, и они настолько увеличивают объем сбыта продукции, – это и для всех агропроизводителей выгодно, и для покупателей с учетом шаговой доступности и сниженным ценам на продукцию. Хорошо, что при поддержке администрации области для некоторых сельхозтоваропроизводителей решена проблема выхода в федеральные сети.Необходимо продолжать вести эту работу", - сказал Островский, слова которого цитирует пресс- служба.

https://ria.ru/20221201/ostrovskiy-1835575217.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей островский, ярмарки