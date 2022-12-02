https://ria.ru/20221202/agrarii-1835832785.html

Орлов заявил, что 2022 год стал самым успешным для аграриев Приамурья

Орлов заявил, что 2022 год стал самым успешным для аграриев Приамурья - РИА Новости, 02.12.2022

Орлов заявил, что 2022 год стал самым успешным для аграриев Приамурья

Для аграриев Амурской области 2022 год стал самым успешным из-за роста по всем направлениям и рекордных показателей, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:40

2022-12-02T12:40

2022-12-02T12:41

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек - РИА Новости. Для аграриев Амурской области 2022 год стал самым успешным из-за роста по всем направлениям и рекордных показателей, сообщил губернатор Василий Орлов.В пятницу в общественно-культурном центре Благовещенска глава региона вручил заслуженные награды самым выдающимся и опытным сотрудникам АПК. Орлов поздравил всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с завершением сезона и пожелал успешной работы в следующем году."Наши аграрии лучше всех! Несмотря на все трудности, этот год стал самым успешным в сельском хозяйстве региона за последние пять лет. По всем направлениям видим рост. Есть рекордные показатели. Собрано свыше 1600 тысяч тонн - это 25% всей сои, которую производят в России. И это только начало пути. Задача – таких показателей добиваться ежегодно... Слова благодарности говорю всем сотрудникам сельхозпредприятий региона за инициативу, ответственность и любовь к родной земле", - написал Орлов в своем Telegram-канале после мероприятия.По словам губернатора, на показатели влияет и дает результаты последовательная работа, которая начата несколько лет назад. "Стимулируем увеличение посевных площадей, удобрение почвы, закупаем качественные семена, обновляем машино-тракторный парк", - отметил глава региона.Приоритетная задача, которую перед регионом поставил президент России Владимир Путин - перерабатывать в области до 70% сои. По данным областного правительства, на сегодняшний день совокупные мощности по переработке сои составляют около 450 тысяч тонн в год. Руководство области ведет переговоры с крупным инвестором, который готов построить в регионе завод по переработке еще 500 тысяч тонн сои в год. Есть еще несколько проектов."Чем глубже мы будем перерабатывать сою здесь, тем больше будет добавленная стоимость, тем больше налогов и рабочих мест в регионе. И мы будем независимы от рынка иностранных государств", - указал Орлов на мероприятии.Также губернатор поблагодарил сельхозпредприятия, которые взяли на себя обязательства по строительству животноводческих комплексов. Уже введено в эксплуатацию два новых комплекса, два строятся в графике, еще три проекта - в перспективе ближайших лет. Развивает регион картофелеводство и овощеводство."Отдельное внимание стоит уделить подготовке кадров и поддержке молодежи на селе. Мы будем и дальше поддерживать те предприятия, которые строят жилье, развивают села, социальную инфраструктуру и вкладывают в это свои средства. Такие проекты у нас в приоритете", - цитирует главу региона его пресс-служба.Орлов напомнил, что в этом году в регионе с рабочим визитом приезжал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который высоко оценил работу всего аграрного сектора Амурской области за последние несколько лет.Зампред правительства – министр сельского хозяйства области Олег Турков на торжественном мероприятии отметил лучшие муниципалитеты и предприятия по итогам трудовых соревнований, которые вновь возродили в Амурской области. Среди территорий южной зоны кубком и почетным дипломом минсельхоза области за первое место награжден Тамбовский муниципальный округ, среди территорий центральной зоны - Белогорский муниципальный округ, среди территорий северной зоны - Мазановский район.

https://ria.ru/20221202/obekty-1835765208.html

https://ria.ru/20221129/gektar-1834944991.html

https://ria.ru/20221122/priamure-1833246447.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

василий орлов (губернатор), амурская область