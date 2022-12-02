https://ria.ru/20221202/aferist-1835841913.html
В Москве посадили брачного афериста за обман женщин на 23 миллиона рублей
В Москве посадили брачного афериста за обман женщин на 23 миллиона рублей - РИА Новости, 02.12.2022
В Москве посадили брачного афериста за обман женщин на 23 миллиона рублей
Бутырский суд Москвы отправил на пять лет в колонию брачного афериста, который вместе с женой выманил у трех женщин более 23 миллионов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:09
2022-12-02T13:09
2022-12-02T13:09
происшествия
москва
россия
мошенничество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бутырский суд Москвы отправил на пять лет в колонию брачного афериста, который вместе с женой выманил у трех женщин более 23 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.Нодиржон Рахманов находил жертв "для последующей эмоциональной манипуляции и финансового обмана" через приложение для знакомств Mamba.Как установил суд, там он знакомился с женщинами, "входил в доверительные отношения, уделял им должное внимание, сообщал о наличии у него намерений на создание личных интимно-романтических и брачно-семейных отношений", а затем выманивал у них деньги.Предлогом выступало или несуществующее онкологическое заболевание, или планы по созданию бизнеса - якобы он собирался устраивать спортивные соревнования.При этом у него была жена и сообщница Ольга Рахманова, которая помогала ему обманывать женщин, представляясь его сестрой.В итоге суд назначил Нодиржону пять лет колонии общего режима, а его жене - четыре года условно. По решению суда, все похищенные деньги им предстоит вернуть.
https://ria.ru/20221202/aferisty-1835787396.html
https://ria.ru/20221125/valyuta-1834147998.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, мошенничество
Происшествия, Москва, Россия, Мошенничество
В Москве посадили брачного афериста за обман женщин на 23 миллиона рублей
Суд в Москве дал пять лет колонии брачному аферисту за обман женщин на 23 миллиона рублей
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бутырский суд Москвы отправил на пять лет в колонию брачного афериста, который вместе с женой выманил у трех женщин более 23 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.
Нодиржон Рахманов находил жертв "для последующей эмоциональной манипуляции и финансового обмана" через приложение для знакомств Mamba.
Как установил суд, там он знакомился с женщинами, "входил в доверительные отношения, уделял им должное внимание, сообщал о наличии у него намерений на создание личных интимно-романтических и брачно-семейных отношений", а затем выманивал у них деньги.
Предлогом выступало или несуществующее онкологическое заболевание, или планы по созданию бизнеса - якобы он собирался устраивать спортивные соревнования.
При этом у него была жена и сообщница Ольга Рахманова, которая помогала ему обманывать женщин, представляясь его сестрой.
В итоге суд назначил Нодиржону пять лет колонии общего режима, а его жене - четыре года условно. По решению суда, все похищенные деньги им предстоит вернуть.