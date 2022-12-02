https://ria.ru/20221202/aferist-1835841913.html

В Москве посадили брачного афериста за обман женщин на 23 миллиона рублей

В Москве посадили брачного афериста за обман женщин на 23 миллиона рублей - РИА Новости, 02.12.2022

В Москве посадили брачного афериста за обман женщин на 23 миллиона рублей

Бутырский суд Москвы отправил на пять лет в колонию брачного афериста, который вместе с женой выманил у трех женщин более 23 миллионов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:09

2022-12-02T13:09

2022-12-02T13:09

происшествия

москва

россия

мошенничество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бутырский суд Москвы отправил на пять лет в колонию брачного афериста, который вместе с женой выманил у трех женщин более 23 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.Нодиржон Рахманов находил жертв "для последующей эмоциональной манипуляции и финансового обмана" через приложение для знакомств Mamba.Как установил суд, там он знакомился с женщинами, "входил в доверительные отношения, уделял им должное внимание, сообщал о наличии у него намерений на создание личных интимно-романтических и брачно-семейных отношений", а затем выманивал у них деньги.Предлогом выступало или несуществующее онкологическое заболевание, или планы по созданию бизнеса - якобы он собирался устраивать спортивные соревнования.При этом у него была жена и сообщница Ольга Рахманова, которая помогала ему обманывать женщин, представляясь его сестрой.В итоге суд назначил Нодиржону пять лет колонии общего режима, а его жене - четыре года условно. По решению суда, все похищенные деньги им предстоит вернуть.

https://ria.ru/20221202/aferisty-1835787396.html

https://ria.ru/20221125/valyuta-1834147998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, мошенничество