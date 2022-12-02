https://ria.ru/20221202/aes-1835804935.html

Мишустин призвал ускорить выполнение договоренностей по АЭС в Узбекистане

Мишустин призвал ускорить выполнение договоренностей по АЭС в Узбекистане - РИА Новости, 02.12.2022

Мишустин призвал ускорить выполнение договоренностей по АЭС в Узбекистане

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал ускорить выполнение достигнутых договоренностей в рамках проекта по совместному с Узбекистаном сооружению атомной... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:23

2022-12-02T11:23

2022-12-02T11:23

ядерные технологии

михаил мишустин

россия

узбекистан

самарканд

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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал ускорить выполнение достигнутых договоренностей в рамках проекта по совместному с Узбекистаном сооружению атомной электростанции по российскому дизайну."Считаем важным укреплять взаимодействие в атомной энергетике. Крупным проектом станет совместное сооружение атомной электростанции по российскому дизайну. Необходимо ускорить выполнение всех достигнутых договоренностей", - сказал Мишустин на третьем заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Самарканде.Россия, продолжил Мишустин, приветствует интерес узбекских партнеров и к углублению промышленной кооперации."Обсуждаются интересные инициативы в автомобиле-, авиастроении, фармацевтике. Крупные инвестиции направляются в машиностроение, в металлургию", - сказал российский премьер.За последние пять лет, заметил Мишустин, количество предприятий, созданных в Узбекистане с участием российского капитала, превысило две с половиной тысячи, а в России узбекский бизнес зарегистрировал свыше 600 компаний.Он выразил уверенность в том, что экономический бизнес-форум, который проводится в Узбекистане, укрепит связи между предпринимателями обоих государств, послужит запуску новых перспективных проектов.

https://ria.ru/20221129/magate-1835081538.html

россия

узбекистан

самарканд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил мишустин, россия, узбекистан, самарканд