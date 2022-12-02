https://ria.ru/20221202/aes-1835804935.html
Мишустин призвал ускорить выполнение договоренностей по АЭС в Узбекистане
Мишустин призвал ускорить выполнение договоренностей по АЭС в Узбекистане - РИА Новости, 02.12.2022
Мишустин призвал ускорить выполнение договоренностей по АЭС в Узбекистане
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал ускорить выполнение достигнутых договоренностей в рамках проекта по совместному с Узбекистаном сооружению атомной... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:23
2022-12-02T11:23
2022-12-02T11:23
ядерные технологии
михаил мишустин
россия
узбекистан
самарканд
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал ускорить выполнение достигнутых договоренностей в рамках проекта по совместному с Узбекистаном сооружению атомной электростанции по российскому дизайну."Считаем важным укреплять взаимодействие в атомной энергетике. Крупным проектом станет совместное сооружение атомной электростанции по российскому дизайну. Необходимо ускорить выполнение всех достигнутых договоренностей", - сказал Мишустин на третьем заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Самарканде.Россия, продолжил Мишустин, приветствует интерес узбекских партнеров и к углублению промышленной кооперации."Обсуждаются интересные инициативы в автомобиле-, авиастроении, фармацевтике. Крупные инвестиции направляются в машиностроение, в металлургию", - сказал российский премьер.За последние пять лет, заметил Мишустин, количество предприятий, созданных в Узбекистане с участием российского капитала, превысило две с половиной тысячи, а в России узбекский бизнес зарегистрировал свыше 600 компаний.Он выразил уверенность в том, что экономический бизнес-форум, который проводится в Узбекистане, укрепит связи между предпринимателями обоих государств, послужит запуску новых перспективных проектов.
https://ria.ru/20221129/magate-1835081538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, узбекистан, самарканд
Ядерные технологии, Михаил Мишустин, Россия, Узбекистан, Самарканд
Мишустин призвал ускорить выполнение договоренностей по АЭС в Узбекистане
Премьер Мишустин призвал ускорить выполнение договоренностей по проекту АЭС в Узбекистане
САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал ускорить выполнение достигнутых договоренностей в рамках проекта по совместному с Узбекистаном сооружению атомной электростанции по российскому дизайну.
"Считаем важным укреплять взаимодействие в атомной энергетике. Крупным проектом станет совместное сооружение атомной электростанции по российскому дизайну. Необходимо ускорить выполнение всех достигнутых договоренностей", - сказал Мишустин на третьем заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Самарканде
.
Россия, продолжил Мишустин
, приветствует интерес узбекских партнеров и к углублению промышленной кооперации.
"Обсуждаются интересные инициативы в автомобиле-, авиастроении, фармацевтике. Крупные инвестиции направляются в машиностроение, в металлургию", - сказал российский премьер.
За последние пять лет, заметил Мишустин, количество предприятий, созданных в Узбекистане с участием российского капитала, превысило две с половиной тысячи, а в России узбекский бизнес зарегистрировал свыше 600 компаний.
Он выразил уверенность в том, что экономический бизнес-форум, который проводится в Узбекистане, укрепит связи между предпринимателями обоих государств, послужит запуску новых перспективных проектов.