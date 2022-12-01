Рейтинг@Mail.ru
Источники сообщили о задержании замначальника ГУМЧС Москвы Зотова - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/zotov-1835543067.html
Источники сообщили о задержании замначальника ГУМЧС Москвы Зотова
Источники сообщили о задержании замначальника ГУМЧС Москвы Зотова - РИА Новости, 01.12.2022
Источники сообщили о задержании замначальника ГУМЧС Москвы Зотова
Заместителя начальника главного управления МЧС по Москве - главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова задержали по подозрению в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:20
2022-12-01T13:22
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заместителя начальника главного управления МЧС по Москве - главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова задержали по подозрению в коррупции, рассказали РИА Новости несколько источников, знакомых с ситуацией."Задержан силовиками на двое суток", - сказал один из собеседников агентства. Эту же информацию подтвердили другие источники РИА Новости.По предварительным данным, глава ГИМС Москвы Зотов подозревается в коррупции. Официальными комментариями РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20221110/vzyatka-1830622366.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:20 01.12.2022 (обновлено: 13:22 01.12.2022)
 
Источники сообщили о задержании замначальника ГУМЧС Москвы Зотова

Замначальника ГУМЧС Москвы Зотова задержали по подозрению в коррупции

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заместителя начальника главного управления МЧС по Москве - главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова задержали по подозрению в коррупции, рассказали РИА Новости несколько источников, знакомых с ситуацией.
"Задержан силовиками на двое суток", - сказал один из собеседников агентства. Эту же информацию подтвердили другие источники РИА Новости.
По предварительным данным, глава ГИМС Москвы Зотов подозревается в коррупции. Официальными комментариями РИА Новости пока не располагает.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 21:00
Суд арестовал замминистра культуры Оренбургской области по делу о коррупции
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала