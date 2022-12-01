https://ria.ru/20221201/zotov-1835543067.html
Источники сообщили о задержании замначальника ГУМЧС Москвы Зотова
Источники сообщили о задержании замначальника ГУМЧС Москвы Зотова - РИА Новости, 01.12.2022
Источники сообщили о задержании замначальника ГУМЧС Москвы Зотова
Заместителя начальника главного управления МЧС по Москве - главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова задержали по подозрению в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:20
2022-12-01T13:20
2022-12-01T13:22
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заместителя начальника главного управления МЧС по Москве - главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова задержали по подозрению в коррупции, рассказали РИА Новости несколько источников, знакомых с ситуацией."Задержан силовиками на двое суток", - сказал один из собеседников агентства. Эту же информацию подтвердили другие источники РИА Новости.По предварительным данным, глава ГИМС Москвы Зотов подозревается в коррупции. Официальными комментариями РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20221110/vzyatka-1830622366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:20 01.12.2022 (обновлено: 13:22 01.12.2022)
Источники сообщили о задержании замначальника ГУМЧС Москвы Зотова
Замначальника ГУМЧС Москвы Зотова задержали по подозрению в коррупции