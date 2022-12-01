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Зима в Москве начнется с русских морозов - РИА Новости, 01.12.2022
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Зима в Москве начнется с русских морозов
Зима в Москве начнется с русских морозов - РИА Новости, 01.12.2022
Зима в Москве начнется с русских морозов
Зима в Москве начнется с русских морозов, а после новогодних праздников приобретет черты мягкотелости, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:03
2022-12-01T10:03
общество
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Зима в Москве начнется с русских морозов, а после новогодних праздников приобретет черты мягкотелости, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Самое холодное время года начнется с русских морозов, а после новогодних праздников приобретет черты мягкотелости", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в январе климатический маятник качнется в другую сторону, и среднемесячная температура прогнозируется на 3 градуса теплее нормы, а в феврале – уже на 4 градуса выше показателей метеостатистики."Вторая половина зимы будет характеризоваться неустойчивым характером погоды с чередованием морозов и оттепелей с частыми гололедными явлениями и осадками в разной фазе, количество которых будет соответствовать норме с небольшим ее превышением в январе. При таком сценарии сугробы выше 30-35 сантиметров маловероятны", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20221201/moroz-1835449998.html
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общество, евгений тишковец, москва
Общество, Евгений Тишковец, Москва
10:03 01.12.2022
 
Зима в Москве начнется с русских морозов

Зима в Москве начнется с русских морозов, а после новогодних праздников смягчится

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Зима в Москве начнется с русских морозов, а после новогодних праздников приобретет черты мягкотелости, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Самое холодное время года начнется с русских морозов, а после новогодних праздников приобретет черты мягкотелости", - рассказал Тишковец.
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Он отметил, что в январе климатический маятник качнется в другую сторону, и среднемесячная температура прогнозируется на 3 градуса теплее нормы, а в феврале – уже на 4 градуса выше показателей метеостатистики.
"Вторая половина зимы будет характеризоваться неустойчивым характером погоды с чередованием морозов и оттепелей с частыми гололедными явлениями и осадками в разной фазе, количество которых будет соответствовать норме с небольшим ее превышением в январе. При таком сценарии сугробы выше 30-35 сантиметров маловероятны", - добавил метеоролог.
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