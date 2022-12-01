https://ria.ru/20221201/zima-1835465962.html

Зима в Москве начнется с русских морозов

Зима в Москве начнется с русских морозов - РИА Новости, 01.12.2022

Зима в Москве начнется с русских морозов

Зима в Москве начнется с русских морозов, а после новогодних праздников приобретет черты мягкотелости, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:03

2022-12-01T10:03

2022-12-01T10:03

общество

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Зима в Москве начнется с русских морозов, а после новогодних праздников приобретет черты мягкотелости, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Самое холодное время года начнется с русских морозов, а после новогодних праздников приобретет черты мягкотелости", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в январе климатический маятник качнется в другую сторону, и среднемесячная температура прогнозируется на 3 градуса теплее нормы, а в феврале – уже на 4 градуса выше показателей метеостатистики."Вторая половина зимы будет характеризоваться неустойчивым характером погоды с чередованием морозов и оттепелей с частыми гололедными явлениями и осадками в разной фазе, количество которых будет соответствовать норме с небольшим ее превышением в январе. При таком сценарии сугробы выше 30-35 сантиметров маловероятны", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20221201/moroz-1835449998.html

https://ria.ru/20221126/morozy-1834473188.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, евгений тишковец, москва