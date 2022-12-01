https://ria.ru/20221201/zima-1835465962.html
Зима в Москве начнется с русских морозов
Зима в Москве начнется с русских морозов - РИА Новости, 01.12.2022
Зима в Москве начнется с русских морозов
Зима в Москве начнется с русских морозов, а после новогодних праздников приобретет черты мягкотелости, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:03
2022-12-01T10:03
2022-12-01T10:03
общество
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Зима в Москве начнется с русских морозов, а после новогодних праздников приобретет черты мягкотелости, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Самое холодное время года начнется с русских морозов, а после новогодних праздников приобретет черты мягкотелости", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в январе климатический маятник качнется в другую сторону, и среднемесячная температура прогнозируется на 3 градуса теплее нормы, а в феврале – уже на 4 градуса выше показателей метеостатистики."Вторая половина зимы будет характеризоваться неустойчивым характером погоды с чередованием морозов и оттепелей с частыми гололедными явлениями и осадками в разной фазе, количество которых будет соответствовать норме с небольшим ее превышением в январе. При таком сценарии сугробы выше 30-35 сантиметров маловероятны", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20221201/moroz-1835449998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец, москва
Общество, Евгений Тишковец, Москва
Зима в Москве начнется с русских морозов
Зима в Москве начнется с русских морозов, а после новогодних праздников смягчится