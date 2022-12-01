https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835704346.html

Московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным с начала года

Московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным с начала года - РИА Новости, 01.12.2022

Московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным с начала года

Московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T19:16

2022-12-01T19:16

2022-12-01T19:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

происшествия

общество

бездомные животные

домашние животные

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Всего с начала года московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным", - говорится в сообщении.В сообщении москвичам напомнили, что спускать животных с поводка рядом с водоемами нельзя, так как лед еще очень хрупкий и выход на него может стать причиной несчастного случая.

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москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, происшествия, общество, бездомные животные, домашние животные, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы