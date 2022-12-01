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Московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным с начала года - РИА Новости, 01.12.2022
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Московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным с начала года
Московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным с начала года - РИА Новости, 01.12.2022
Московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным с начала года
Московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:16
2022-12-01T19:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
происшествия
общество
бездомные животные
домашние животные
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Всего с начала года московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным", - говорится в сообщении.В сообщении москвичам напомнили, что спускать животных с поводка рядом с водоемами нельзя, так как лед еще очень хрупкий и выход на него может стать причиной несчастного случая.
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москва, происшествия, общество, бездомные животные, домашние животные, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Происшествия, Общество, бездомные животные, домашние животные, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
19:16 01.12.2022
 

Московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным с начала года

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыМосковские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным с начала года
Московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным с начала года - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным с начала года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Всего с начала года московские спасатели 620 раз выезжали на помощь животным", - говорится в сообщении.
В сообщении москвичам напомнили, что спускать животных с поводка рядом с водоемами нельзя, так как лед еще очень хрупкий и выход на него может стать причиной несчастного случая.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПроисшествияОбществобездомные животныедомашние животныеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Комплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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